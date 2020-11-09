По всей стране прокуроры начали проверку детских садов и соблюдение прав детсадовцев. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов РФ провести проверку соблюдения прав несовершеннолетних на получение дошкольного образования.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во время проверки прокуроры дадут оценку доступности дошкольного образования в регионах, а также тому, как местные власти занимаются созданием и расширением сети детских садов и мест в них. Кроме того, подчиненные Игоря Краснова проверят законность расходования бюджетных денег, которые выделяются на строительство, реконструкцию и ремонт детских садиков.

Например, в Самарской области после проверки прокуратуры уже было инициировано уголовное преследование должностных лиц департамента образования. Чиновники распределили более 100 детей в недостроенный детский сад, который еще не был введен в эксплуатацию. Сделали они это, по данным прокуратуры, для создания видимости выполнения национального проекта "Демография". В Забайкальском крае были ускорены работы и устранены дефекты при строительстве 12 детских садов. А по требованию прокурора Чеченской Республики оформлены правоустанавливающие документы на детский сад, построенный в рамках национального проекта "Демография". Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как подчеркнули в Генеральной прокуратуре, прокуроры изучат наиболее часто возникающий у родителей вопрос - об обоснованности отказов в приеме их чад в детские сады. А также выполнение такого правила, как преимущественный прием братьев и сестер на обучение в одни и те же государственные и муниципальные детсады. Не останутся без внимания прокуроров вопросы правомерности сбора с родителей денег на "различные нужды" сада и воспитателей. Также проверят и детсадовское питание.

Итоги надзорных мероприятий находятся лично на контроле Генерального прокурора. Как ранее заявил сам Игорь Краснов, "мы исходим из истины, что ребенок нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту. В связи с этим мы применяем особые механизмы реагирования на любые нарушения прав детей, то есть максимально оперативно, жестко и принципиально".