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09.11.2020 14:29
Рубрика: В мире

Глава МВД Эстонии подал в отставку после высказываний о выборах в США

Текст: Юрий Когалов
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме подал в отставку. Как передает портал rus.delfi.ee, это решение он принял после того, как эстонские СМИ обрушились на него с критикой за его высказывания о прошедших в США выборах.
Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA
Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA

По мнению Хельме, результаты выборов были сфальсифицированы. "Нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать", - заявил он в интервью местной радиостанции TRE. Глава МВД отметил, что если президента США Дональда Трампа отстранят от власти, то о существовании конституции в США можно будет забыть. При этом кандидата от демократов Джо Байдена он обвинил в коррупции.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас раскритиковал Марта Хельме и его сына Мартина, занимающего пост министр финансов и поддержавшего своего отца, и потребовал от них прекратить подрывать отношения республики с Соединенными Штатами.

"Мартину Хельме как председателю партии и министру финансов Эстонской Республики следует понимать, что США - наш самый большой союзник и незаменимый стратегический партнер как для Эстонии, так и для Евросоюза. Март Хельме как министр внутренних дел также должен очень хорошо знать, что предъявление тяжких обвинений без доказательств недопустимо", - написал Ратас на своей странице в Facebook. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд со своей стороны добавила, что слова Хельме наносят ущерб безопасности Эстонии.

"Посмотрев на всю эту клевету и ложь, которую продуцируют эстонские СМИ, я решил подать в отставку. Я сыт по горло. Я не сделал ничего такого, что подорвало бы обороноспособность Эстонии. Я не говорил ничего такого, о чем не говорят американские СМИ. Свободные американские СМИ", - заявил Хельме-старший. Он напомнил, что Джо Байден не является президентом США, соответствующее решение будет принято только после окончания всех судебных разбирательств. Хельме отметил, что никто не сможет "надеть на него намордник": ни журналисты, ни премьер-министр, ни президент, ни фракция, ни кто-либо другой. "Я буду говорить то, что считаю нужным. То, что у меня на сердце. И никто не заставит меня замолчать", - заявил он.

"Журналистика в Эстонии не говорит народу правду о том, о чем говорят все СМИ США, а я это сделал - выборы фальсифицированы. Я честно рассказал об этом, и сейчас я большой преступник? Шутите?" - добавил Хельме.

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