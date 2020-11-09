Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19

Сегодня стало известно о публикации промежуточных результатов заключительной фазы клинических испытаний вакцины против COVID-19, разработанной в США. Вакцина продемонстрировала протективный эффект 90%, при этом ВОЗ заявляла, что готова допускать к использованию вакцины с эффективностью на уровне 50%.

"Мы приветствуем опубликованные сегодня успешные промежуточные результаты вакцины Pfizer и BioNTech. Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах", - заявил сегодня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ также сообщил о сроках публикации данных о результатах пострегистрационных клинических исследований российской вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ имени Гамалеи. "Мы также намерены опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний [вакцины] "Спутник V" в ноябре", - сказал Дмитриев.

Ранее в понедельник BioNTech опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.