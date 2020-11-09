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09.11.2020 16:06
Рубрика: Общество

Глава ВОЗ: Пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации

Текст: Юрий Когалов
Пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", - отметил Гебрейесус. По его словам, которые приводит ТАСС, "сегодня зарегистрировано почти 50 миллионов инфицированных, более 1,2 миллиона ушли из жизни". Миллионы людей скончались из-за других болезней, потому что не смогли вовремя получить помощь врачей. "Каждая жизнь имеет значение, давайте об этом помнить", - подчеркнул глава ВОЗ.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
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По его мнению, нынешний кризис далеко не последний, а потому международное сообщество должно объединиться, чтобы достичь намеченных ООН целей устойчивого развития. "Мы должны опираться на общее доверие, взаимную подотчетность, чтобы положить конец пандемии и решить проблему неравенства, которое лежит в основе большого числа проблем в мире", - заявил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что миру срочно нужна вакцина, нужны более эффективные инструменты, чтобы взять распространение коронавируса под контроль. "Возможно, мы устали от COVID-19, но он не устал от нас", - отметил директор ВОЗ.

Гебрейесус высказал мнение, что вакцина должна рассматриваться как "глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар". Однако ее создание не решит другие проблемы, стоящие перед человечеством. "Нет вакцины от голода, бедности, изменения климата и неравенства", - напомнил глава ВОЗ, призвав государства к улучшению финансирования системы общественного здравоохранения.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 50,4 миллиона человек, 1,25 миллиона скончались.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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