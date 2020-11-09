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09.11.2020 14:11
Рубрика: Культура

Голландские музеи выложили в Сеть более тысячи работ Ван Гога

Текст: Наталья Лебедева
Фото: EPA-EFE/Toni Albir Фото: EPA-EFE/Toni Albir
Фото: EPA-EFE/Toni Albir

Музей Ван Гога в Амстердаме и музей Креллер-Мюллер в Оттерло пока закрыты для посетителей из-за пандемии коронавируса, но "виртуальные" гости получили уникальную возможность, не вставая с дивана, познакомиться с творчеством знаменитого постимпрессиониста Винсента Ван Гога. В Сеть выложили более тысячи работ художника из фондов музеев.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Из голландского музея украли картину Ван Гога

На новом ресурсе Van Gogh Worldwide собраны 1098 работ Ван Гога, а также 11 картин, которые ранее приписывались живописцу. Исследователи подробно описали каждое полотно и рассказали его историю. Некоторые работы сопровождаются комментариями родственников Ван Гога и других знаменитых художников.

Пока на портале можно увидеть только картины, хранящиеся в нидерландских музеях. Однако создатели ресурса рассчитывают дополнить виртуальную коллекцию экспонатами из музеев других стран. Но уже сейчас масштаб проделанной работы впечатляет - публике открыли примерно половину всех известных работ художника.

Van Gogh Worldwide - результат сотрудничества музеев Ван Гога в Амстердаме и музея Креллер-Мюллер в Оттерло с нидерландским Институтом истории искусств RKD, а также лабораторией культурного наследия агентства культурного наследия Нидерландов.

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