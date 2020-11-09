Головченко рассказал о задачах Всебелорусского народного собрания

Глава правительства РБ предложил, в частности, обеспечить выдвижение для участия в общегосударственном диалоге "наиболее достойных кандидатур, приглашение конструктивных зарубежных гостей, а также лидеров партий и общественных объединений".

Подготовка к мероприятию, полагает он, должна идти без лишней бюрократии, предложив оргкомитету подготовить предложения по дате, порядку проведения собрания, числу его участников, а также по вопросам, которые планируется вынести на его обсуждение.

Важнейшим моментом, по словам главы кабинета министров, который необходимо также учитывать, "является и санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране". Важно, уточнил он, "выработать оптимальное решение, которое позволит провести это мероприятие без риска для здоровья граждан".

Всебелорусское народное собрание, констатировал политик, является "особо значимой для страны формой народовластия". Именно на этой площадке, констатировал он, "наиболее полно реализуется конституционное право граждан участвовать в обсуждении государственной и общественной жизни. Это действительно важное событие, которое во многом определит стратегические направления социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку", - убежден Головченко.