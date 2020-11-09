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09.11.2020 16:26
Рубрика: Общество

Археологи нашли город пиратов Эгейского моря

Текст: Денис Передельский
Фото: AMNA/ Greek Ministry of Culture Фото: AMNA/ Greek Ministry of Culture
Фото: AMNA/ Greek Ministry of Culture

Международная команда археологов во главе со специалистами Университета Фессалии обнаружила ряд важных артефактов при проведении раскопок на островке Вриокастраки. Там на протяжении полутора тысячелетий существовал город, который в древности даже побывал под властью пиратов.

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Об открытии со ссылкой на данные Министерства культуры Греции сообщает Greek Reporter. Изыскания были проведены на небольшом скалистом удаленном островке в Эгейском море, расположенном недалеко от более крупного острова Кифнос. В ранневизантийский период там существовал довольно развитый город.

Раскопки там ведутся уже много лет, но минувший полевой сезон принес массу интересных находок. Самыми любопытными из них оказались древние надписи, пролившие новый свет на историю этого островка. Их расшифровка помогла установить, что он был постоянно заселен с XII века до нашей эры до VII века нашей эры.

Одна из надписей, которую ученые считают "очень важной", описывает пирата по имени Глафкетис, который захватил остров Кифнос в IV веке до нашей эры. Согласно этому артефакту, Глафкетис пользовался поддержкой Македонии, но в конечном итоге был вытеснен Афинами, лишившими его власти.

Другая интересная надпись дает представление о древних бюрократических процессах, которые существовали на острове. Например, археологи обнаружили высеченные на камне правила строительства и перечень штрафов, положенных за их нарушение.

Фото: Dafna Gazit, Israel Antiquities Authority
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Еще одна надпись свидетельствует о почетном звании, которое местные власти присвоили одному из жителей острова. К сожалению, имя этого гражданина не сохранилось.

Ученые отмечают, что многие древние надписи оказались поврежденными. Связывают они это с тем, что в византийский период плиты с выбитыми на них древними текстами использовались, скорее всего, в качестве строительного материала при сооружении домов и других зданий. Это было обычной практикой на протяжении всей истории.

Также на острове Вриокастраки было раскопано древнее святилище, ранневизантийский церемониальный комплекс и базилика. В святилище были обнаружены хорошо сохранившаяся керамика, украшения и женские фигурки. Это навело экспертов на мысль о том, что на острове существовал важный культ какой-то богини.

Кроме того, исследователи обнаружили мраморное основание античной статуи. Оно тоже было использовано повторно - в качестве одного из элементов фундамента при возведении укрепления, построенного в ранневизантийскую эпоху.

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