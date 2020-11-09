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09.11.2020 17:15
Рубрика: Спорт

"Химки" сыграют с ЦСКА в баскетбольной Единой лиге ВТБ

Текст: Сергей Сокольский
В понедельник в главном матче игровой недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты подмосковных "Химок" примут столичный ЦСКА. Встреча начнется в 20.00 мск.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

"Дерби Ленинградки" давно стало культовым для отечественного баскетбола. Достаточно сказать, что именно эта пара чаще других выясняла отношения в финалах Единой лиги ВТБ. В последние годы команды открыли фронт еще и в Евролиге, что добавило принципиальности противостоянию. Всего соперники провели между собой свыше ста встреч. В рамках регулярного чемпионата Единой лиги в последний раз "Химки" и ЦСКА встречались в прошлом сезоне, который так и не был завершен. В том матче, состоявшемся в январе этого года, подмосковная команда одержала очень уверенную победу над армейцами - 86:70.

Фото: bckhimki.com
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Старт нынешнего сезона получился непростым для обеих команд, особенно для химчан, потерявших ряд ключевых игроков из-за эпидемий травм и коронавируса. Несмотря на то, что ряд лидеров вернулись в обойму, нестабильность состава по-прежнему преследует подмосковную команду: к примеру, в последнем матче в Евролиге рулевой "Химок" Римас Куртинайтис не мог рассчитывать на четырех важных игроков. Тем не менее литовский специалист, который в бытность игроком сам немало лет отдал ЦСКА, к предстоящей встрече готов.

"У нас есть план на игру, но я, в первую очередь, смотрю не на то, по каким точкам бить ЦСКА, - сказал Куртинайтис. - Главное для нас - не допустить много потерь, выиграть подбор, а также постараться вернуться к нашей манере игры, я имею в виду быструю игру, которая бы усилила нападение. В данный момент, даже несмотря на проигрыши, в плане защиты мы делаем свою работу хорошо, поэтому нам нужно усилиться именно в плане нападения, так как, не набрав 80-90 очков, не выиграть ни у ЦСКА, ни у другой команды высокого класса".

Что касается армейцев, к "дерби Ленинградки" москвичи, так же пострадавшие от коронавируса, подходят практически в оптимальном составе. Жаль, что этот матч зрители не смогут увидеть вживую: согласно ограничениям, введенным властями Московской области, очередная встреча "Химок" и ЦСКА пройдет при пустых трибунах.

Результаты последних матчей

7 ноября. "Цмоки-Минск" (Минск, Беларусь) - "Автодор" (Саратов) - 69:86.

8 ноября. "Парма" (Пермский край) - "Енисей" (Красноярск) - 67:84, "Зелена-Гура" (Польша) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 74:94.

Турнирная таблица

Ранжирование по проценту побед, всего 13 участников:

Фото: Ирина Сомова/ Пресс-служба Единой лиги ВТБ
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1. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 6 побед - 0 поражений (100,0 процентов побед от общего числа проведенных матчей);

2. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 5-1 (83,3 %);

3. ЦСКА (Москва) - 4-1 (80,0);

4-6. УНИКС (Казань) - 2-1 (66,7);

4-6. БК "Нижний Новгород" - 2-1 (66,7);

4-6. "Парма" (Пермский край) - 2-1 (66,7).

Матчи на этой неделе

14 ноября, суббота. БК "Нижний Новгород" - "Парма", "Зелена-Гура" - "Парма".

15 ноября, воскресенье. "Автодор" - "Локомотив-Кубань".

Где будем смотреть

9 ноября, понедельник, "Матч ТВ"

19.55. БК "Химки" (Московская область) - ЦСКА (Москва). Прямая трансляция.

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