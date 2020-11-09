Игрок "Зенита" изолирован в молодежке по результатам теста на COVID-19

В понедельник стали известны результаты тестов на коронавирус игроков молодежной сборной России, которая 13 и 17 ноября проведет товарищеские матчи против команд Венгрии и Словении. Тест защитника "Зенита" Данила Кругового показал сомнительные результат, информирует Telegram-канал российской национальной команды.

"Игрок был незамедлительно изолирован и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное", - говорится в сообщении.

У остальных футболистов и представителей тренерского штаба дополнительные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

Ранее стало известно, что из-за проблем со здоровьем в расположение молодежной команды не прибыли полузащитники "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин (у обоих мышечные травмы), защитник "Локомотива" Станислав Магкеев (травма прямой мышцы бедра), защитник ФК "Сочи" Никита Калугин (мышечная травма), нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев (миофасциалтный синдром мышц спины, полученный в матче за "Динамо-2"), полузащитник "Спартака" Наиль Умяров (перелом 4 и 5 пястных костей левой кисти со смещением) и полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили (частичный разрыв четырехглавой мышцы бедра). Вместо них в штаб сборной вызваны другие футболисты.