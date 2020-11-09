Мировые лидеры цифровизации в металлургии смогли увеличить EBITDA (прибыль до вычета налогов. - Ред.) на 8-10 долларов на тонну продукции. Такие результаты показал опрос консалтинговой компании McKinsey, проведенный в июне 2020-го. В ближайшие годы, по оценкам аналитиков, этот уровень может вырасти до нескольких десятков долларов на тонну. Результаты российских предприятий пока более сдержанные - в среднем 3-5 долларов на тонну.

В то же время, как обратил внимание Вячеслав Кубаев, партнер McKinsey Digital, член экспертной группы по цифровизации в индустриальных секторах, более половины из опрошенных мировых металлургических компаний запустили программы цифровой трансформации не более трех лет назад. Большинство российских компаний сейчас также запускают масштабные программы цифровой трансформации и ставят перед собой довольно амбициозные цели. Поэтому российская индустрия вполне может наверстать отставание от мировых лидеров, полагает Кубаев.

Именно металлургические компании одними из первых в промышленном секторе России стали говорить о необходимости внедрения Индустрии 4.0 во все бизнес-процессы. Исследовательский проект Barometer подготовил рейтинг активности российских компаний в области работы с открытыми инновациями за июль 2019 - июнь 2020 года. В топ-30 вошло 7 наших представителей ("Северсталь", "РУСАЛ", ММК и другие).

- Сейчас ключевые игроки цифровизации в отрасли - это, в первую очередь, крупнейшие предприятия, - констатирует Михаил Бучнев, партнер, руководитель практики по предоставлению услуг предприятиям металлургической и горнодобывающей отрасли PwC в РФ - Большинство компаний после активного старта цифровой трансформации только в 2019 году завершили процессы формирования портфеля цифровых проектов и с 2020 года начали их осмысленное воплощение.

В 2016 - 2018 годы металлурги были в основном сосредоточены на применении технологий больших данных, математического моделирования и создания больших хранилищ данных. В 2019 - 2020 годах фокус сместился на применение технологий машинного зрения и виртуальной реальности (VR) для повышения уровня промышленной безопасности на производстве, а также цифровых советчиков интернета вещей для снижения себестоимости производимой продукции и минимизации брака.

Большинство российских компаний сейчас запускают масштабные программы цифровой трансформации и ставят перед собой амбициозные цели

По словам Михаила Бучнева, "Северсталь", НЛМК, ММК и ЕВРАЗ уделяют внимание внедрению инновационных технологий для повышения эффективности производственных процессов (улучшают производственные процессы, в том числе применяя нейронные сети, квадрокоптеры, технологии машинного обучения и компьютерного зрения, системы маркировки, инвестируют в новые технологии производства продукции и повышения качества сырья, искусственный интеллект и интернет вещей. Например, Группа НЛМК в этом году внедрила систему QR-кодирования для всех видов плоского и сортового проката, производимого в России. QR-код помещается на каждую единицу продукции, его сканирование переводит на страницу, где указаны марка стали, масса, размер, номер партии и другие характеристики конкретной единицы товара. Электронную версию сертификата качества можно сохранить, там содержится информация о ГОСТе, номер спецификации и другие данные. QR-код и электронный сертификат позволяют автоматически передавать данные в информационную систему покупателя, например, в систему управления складом.

А на Магнитогорском металлургическом комбинате разработали VR-тренажер для обучения работников правилам безопасной работы. Технологии виртуальной реальности стали использовать для определения нарушений и выявления опасных действий в различных локациях. Работники проходят виртуальный тест на знание правил охраны труда на производстве. Для этого оборудованы две зоны, оснащенные очками виртуальной реальности, наушниками, джойстиками и ТВ-панелью для визуализации преподавателем действий в локации.

Для того чтобы оттачивать навыки определения рисков на рабочих местах могли работники из различных подразделений, были выбраны несколько локаций, в частности кислородно-конвертерный цех, коксовый цех, листопрокатные цехи, локомотивный цех. Реальные производственные участки воспроизведены максимально точно. В числе заложенных ситуаций, например, перемещение грузов кранами, нарушения, связанные с размещением различных посторонних объектов на рабочей площадке и с применением средств индивидуальной защиты работников, состоянием оборудования. После того как нарушения найдены и отмечены, работник может увидеть итоговую таблицу всех нарушений.

33 процента металлургических предприятий, по оценкам McKinsey, используют цифровизацию для повышения эффективности управления основными производственными процессами

Но это крупнейшие игроки рынка, а темпы цифровизации предприятий среднего размера в металлургической отрасли менее стремительны, отмечают эксперты. "Они находятся на начальных этапах цифровой трансформации, внедрения сопутствующих организационных изменений, обучения сотрудников. Внимание уделяется вопросам роботизации HR-процессов, запуску проектов по внедрению систем календарного планирования и оптимизации логистических и платежных процессов", - отметил Михаил Бучнев. Директор сегмента "металлургия" в IBS Дмитрий Карасов рассказал, что ключевые компании отрасли прошли этап базовой автоматизации и внедрения ERP-систем по основным бизнес-процессам. Сейчас они реализуют программы цифровой трансформации, направленные на создание цифровой модели предприятия, повышения производительности и эффективности в управленческих процессах.

В этом году увеличились запросы на IT-решения, связанные с удаленными условиями работы компаний

В частности, по словам эксперта, традиционно востребованы ИТ-решения в области технического обслуживания и ремонта. "Это направление сейчас дополняется функциями сценарного моделирования, прогнозированием финансово-экономических показателей, моделированием показателей надежности и технического состояния", - добавил Карасов.

Большой интерес металлургов вызывают решения в области исследования данных. Крупные предприятия накопили огромный объем технологических данных уровня АСУ ТП и приборов учета. Это терабайты информации о процессе производства и полученных свойствах материалов. Степень использования таких данных сегодня весьма низкая, не более 5 процентов, считает Карасов. С помощью методов математической статистики и машинного обучения можно построить модели, которые помогут компаниям анализировать интересующую их информацию, выявлять скрытые закономерности в данных и на основе этого анализа улучшать существующие технологии и продукты.

Из относительно новых запросов эксперт выделил интерес в области беспилотного автотранспорта, чему поспособствовал в том числе запуск беспилотного подземного самосвала на руднике "Норильского никеля". Все компании уделяют внимание технологическим партнерствам, созданию совместных лабораторий или участвуют в совместных программах научно-технического сотрудничества, - отметил Михаил Бучнев. - Также внедрение инноваций и цифровизация зачастую осуществляются с созданием инновационных центров или созданием отдельного юридического лица, которое занимается сбором требованием по инновациям, НИОКР, поиском инновационных решений и организацией их проверки перед масштабированием внутри организации".