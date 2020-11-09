Как магазины и рестораны пережили первую волну пандемии

До 20% кафе и ресторанов не пережили первой волны пандемии и закрылись, снижение оборота в секторе нонфуд составило до 40%, даже в продуктовой рознице оборот в апреле - мае снизился на 10%. Об этом заявил в выступлении на форуме "Неделя Ритейла 2020" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Сегодня около 50% ВВП обеспечивается расходами населения на потребительском рынке, а почти четверть занятости - это торговля и потребительские услуги. Для сокращения возможных потерь министр призвал контролирующие органы воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений, а работников торговли соблюдать требования Роспотребнадзора.

Если продовольственному сегменту, по словам Мантурова, было чуть проще пережить пандемию, потому что магазины административно не закрывались, то в нонфуде оборот в апреле просел на 40%, в мае - на 30%. "Общепит и сектор бытовых услуг падали еще глубже, и подняться смогли далеко не все. В частности, по экспертным оценкам, до 20% кафе и ресторанов не пережили ограничений и закрылись", - констатировал он.

Министр посетовал, что в обществе до сих пор бытует ошибочное суждение, что продуктовая розница озолотилась на пандемии. "Это, конечно же, не так. И в апреле, и в мае в этом секторе оборот падал на 10%, ценники практически не менялись, а логистические издержки возрастали. В таких условиях заработать сложно", - пояснил Мантуров.

Он отметил две составляющие, способствующие понимаю процессов, происходящих сегодня в отрасли. В частности, что рост сегмента онлайн-ретейла - это не рост спроса, а его перетекание из стационарных торговых точек под воздействием эпидемиологической обстановки. "Онлайн и супермаркеты попросту оттянули покупателей от малой офлайн-розницы. В итоге одни получили бенефиты, а другие встали на грань выживания", - сказал Мантуров. Также розница не может самостоятельно сдержать рост цен на фоне издержек роста бизнеса, снижения курса рубля, дополнительных затрат на антиковидные меры, логистику. В этих условиях торговля не должна, да и не сможет, отметил глава минпромторга, искусственно сдерживать цены. "Но нужно быть готовыми и с пониманием относиться, что ФАС всегда проверит обоснованность роста", - напомнил Мантуров.

Тем не менее ситуацию в отрасли, по его словам, удалось стабилизировать. "Если смотреть на текущую ситуацию, то она в основном стабилизировалась и практически повторяет общий экономический тренд. По итогам девяти месяцев оборот розничной торговли снизился на 4,8%. Любой минус - это, конечно, плохо, но многие по весне предрекали, как многие помнят, нам более мрачную динамику. Кто-то говорил, что это будет около 10%", - сообщил Мантуров.

"Пустые прилавки европейских городов и генетический страх наших людей перед дефицитом стали триггером к массовым закупкам впрок. На пике продажи бакалеи у нас взлетали в 3,5 раза, мяса и консервов - в 2,5 раза, так же по другим номенклатурам произошло, сейчас то же происходит с лекарствами. Товаропроводящая сеть выдержала это испытание. Причем мы обошлись без талонов, без моратория на цены и прочих шоковых нерыночных решений", - подчеркнул глава минпромторга.