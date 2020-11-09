Как молодость рождает новую гражданскую активность

Cтесняясь недельной небритости, держит в руках пакет с мусором сосед по дому Даня: "Четыре дня не выходил из Сети. Перебор дистанционки". Даня - 23-летний студент химфака МГУ Даниил Милич, в "трениках" с отвисшими коленями и "компьютерным" загаром на лице - антипод ему вчерашнему, вечно куда-то спешащему щеголю.

"Ковидная реальность", - разводит он руками. "Постковидный уход от реальности к новой реальности", - считают эксперты Научного совета ВЦИОМ "Современная молодежь в период пандемии коронавируса".

Одно из метких наблюдений социологов: если физически больнее всех от вируса пострадало поколение 65+, то психологически больше других ковид "достает" молодежь. Ограничение свобод (отключение льготных карт в общественном транспорте) и вечерних тусовок, удаленка на работе и дистанционка в вузах, еще большее погружение в "цифру" и социальные сети изрядно меняют жизнь.

И молодежь до 24 лет гораздо острее воспринимает угрозу пандемии (44 процента ее преувеличивают, 45 процентов - не дооценивают). Среднее поколение от 45 до 59 лет ощутимо спокойнее: 21 процент тоже преувеличивают, 9 - даже отрицают, но 52 процента адекватны. Ковидная взвинченность молодых, как со знаком плюс, так и минус, влияет и на то, что они острее других ощущают идущие непростые перемены в обществе (74 процента до 24 лет против 54 процентов до 59 лет). Все это порождает необычное явление.

- Юноши и девушки чаще более дисциплинированны в части соблюдения мер профилактики, - комментирует ситуацию руководитель Центра социологии молодежи Института социально-политических исследований РАН Юлия Зубок. - Из их готовности к противоэпидемическим мерам вытекают гибкость и добровольчество, которые резонируют с архетипами добра и послушания или "ментальными" чертами характера - любовь к Отечеству и ближнему, милосердие. Так у молодых за последние десять лет, в пандемию обостренно, складывается отношение к стране не как к месту проживания, а как к страдостойной демонстрации и сочувствия, и к стране, достойной рационального отношения к ней.

В итоге ностальгия по привычной модели жизни ведет к тому, что демократические свободы важнее для молодежи (50 процентов преувеличивают их значимость, 34 процента безразличны к ним, остальные не определились), чем для всех иных возрастов. Доверие к системе здравоохранения у молодых и вовсе самое высокое - 80 процентов.

Есть основания полагать, что вслед за молодежью в обществе резко возрастет ценность онлайн-творчества, усилится запрос на удовлетворение статусных потребностей и поиск новых форм самовыражения

Однако это доверие и высокая дисциплина не мешают юности демонстрировать снижение доверия к социальным и политическим институтам. Как отметил главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН Владимир Чупров, "среди молодежи готовность сохранять мир и порядок в условиях социальной напряженности снизилась на 10,9 процента, а готовность протестовать выросла на 17,4 процента".

Впрочем, молодежь опять чаще среди всех выбирает позицию личного невмешательства в политику (47 процентов). И при этом тоже чаще всех, даже глобально , рассчитывает на государственную поддержку (72 процента до 20 лет и 71 процент до 24 лет).

Объяснение противоречивому поведению постковидной юности ученые и экономисты видят не только в том, что молодые люди чаще "за" онлайн-обучение (73 - "за", 21 - "против") и удаленный формат работы (84 процента - "за").

- Удаленка и дистанционка стали новой формой организации труда и учебы, но именно в экспромтном, часто нетривиальном исполнении молодых они оттачиваются, - признает эксперт Агентства стратегических инициатив (АСИ) Василий Балашов. - И не только дают знания или заработок, но и служат средствами самовыражения и донесения до мира своих взглядов, что рождает новые формы трудовой и социальной активности.

В АСИ зарегистрированы и проходят экспертизу десятки тысяч молодежных инициатив - по цифровому благоустройству городов, созданию сетевых игротек, организации туризма и волонтерских центров. При этом умение вкладывать заработанное обнадеживает: по данным АСИ, до 67 процентов молодых людей до 24 лет, из числа работающих и подрабатывающих, уже сейчас через сети бронируют летние путешествия.

- Ну да, - соглашается с ними Даниил Милич, с апреля подрабатывающий на удаленке в кол-центре "Мои документы", а параллельно защищающий через Студенческое научное общество (СНО) химфака МГУ свой проект, с которым скоро выходит на работу, - интернет дает возможность и подработки, и карьеры.

Еще, как не фантастично, уход от реальности в постковид оказывается дает возможность планировать жизнь. Так, заработав в Сети, летом Даниил Милич с друзьями-студентами собирается в путешествие на велосипеде по Куршской косе - Литва, Россия, Германия, Польша. На вопрос о закрытых границах только ухмыляется: "Кто хочет их открывает..."

Парень заблаговременно вступил в калининградское соощество велосепедистов, путешествущих по Европе. Как особая экономическая зона России Калиниград имеет упрощенный режим посщения стран Евросоюза, чем и хочет воспользоваться предусмотрительный Данила Милич.

Так отличительная черта молодежи через личную "скорлупу" ухода от реальности построить свой комфортный мир, свою "башню из слоновой кости" рождает новую гражданскую активность - онлайн-самовыражение. А рабочее отношение к виртуальности учит почти не испытывать дискомфорта от ограничительных мер.

- Есть основания полагать, что вслед за молодежью в обществе резко возрастет ценность онлайн-творчества, усилится запрос на удовлетворение статусных потребностей и поиск новых форм самовыражения, - считает директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.