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09.11.2020 14:34
Рубрика: Власть

Кандидат в главы Минстроя получил одобрение от думских комитетов

Текст: Татьяна Замахина
Профильные комитеты Госдумы одобрили кандидатуру на пост главы Минстроя - они рекомендовали нижней палате парламента утвердить Ирека Файзуллина в этой должности.
Фото: Минстрой РФ Фото: Минстрой РФ
Фото: Минстрой РФ

Ранее Владимир Якушев был отправлен в отставку с этого поста и назначен полпредом президента России на Урале. Кандидатуру Файзуллина внес в Госдуму премьер-министр Михаил Мишустин. Вопрос о его утверждении может быть вынесен на пленарное заседание 10 ноября. А до этого кандидат ответил на вопросы членов Комитета Госдумы по транспорту и строительству и Комитета по жилищной политике и ЖКХ.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Председатель первого из этих комитетов Евгений Москвичев отметил профессиональный опыт кандидата на министерский пост в сфере строительства. У Файзуллина хороший послужной список - с 2005 по 2010 год он занимал пост замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, а также являлся главным архитектором республики. С 2010 по 2020 год был руководителем указанного министерства. А в начале 2020 года Файзуллин был назначен первым заместителем федерального министерства.

Кандидат рассказал, что в Минстрое он отвечал за реализацию программ в сфере госуслуг в строительстве. Основными его задачами была работа, связанная с нормативно-правовой базой в данной сфере, в том числе совершенствование разрешительной системы, развитие цифровизации. С марта он координировал работу транспортной отрасли и курировал реализацию проекта "Европа-Западный Китай". При участии Файзуллина создана система "Светофор", согласно которой проводится мониторинг в области строительства по каждому региону и конкретным объектам.

Депутаты поинтересовались, что нового кандидат планирует привнести в работу ведомства в случае утверждения. По словам Файзуллина, продолжится пересмотр СНИПов и ГОСТов, разработка строительных нормативов. "Планируется также сокращать подготовительный период в строительстве, не снижая уровень безопасности в отрасли", - заявил он.

Участники встречи рекомендовали обратить внимание на ряд проблем. В частности, депутат Павел Федяев заявил, что программа обновления жилищного фонда в регионах затягивается из-за инфраструктурных сложностей. "Для выполнения тех задач, которые ставит президент, нам нельзя забывать об инфраструктуре, - подчеркнул он. - Без сетей мы эти показатели не выполним. Поэтому отдельная просьба - на это обратить внимание".

А первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов призвал добиваться дополнительного финансирования для программы мер по поддержке участников долевого строительства. "Вопрос, который мы постоянно поднимаем - это дольщики. Честно надо сказать, проект идет. Но средств нам не хватает. И, конечно, надо не подход, а объем финансирования программы пересматривать", - заявил парламентарий.

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