Каждый пятый россиянин считает пандемию причиной своих неудач в 2020 году

Пандемию коронавируса считает одной из главных причин проблем в 2020 году каждый пятый житель нашей страны. Такие данные приводит RT со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру", в котором приняли участие 4,8 тыс. человек.

21% процент опрошенных винит в своих неудачах COVID-19, тогда как 27% связывают возникшие проблемы с другими событиями года. Так, 11% указывают на то, что 2020 - високосный год, еще 1% считает цифру 2020 "мистической датой".

Впрочем, 30% респондентов отметили, что их неуспех никак не связан с внешними событиями, а 10% заявили об отсутствии проблем.