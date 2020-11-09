Коалиция США опровергла сообщение о гибели американских военных в Сирии

Представитель антитеррористической коалиции под эгидой США полковник Уэйн Маротто опроверг сообщения о гибели американских военных при взрыве на северо-востоке Сирии.

Об этом Маротто написал в своем Twitter, подчеркнув, что данная информация не соответствуют действительности. "Все бойцы операции "Непоколебимая решимость" учтены", - цитирует РИА Новости представителя коалиции.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, ссылаясь на очевидцев, что автомобиль с американскими военными подорвался на мине, установленной террористами в окрестностях поселка Маркада (провинция Хасеке). Отмечалось, что в результате инцидента несколько военнослужащих погибли.