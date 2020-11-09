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09.11.2020 15:22
Рубрика: Власть

Комитеты ГД одобрили кандидатуру Александра Козлова пост главы Минприроды

Текст: Татьяна Замахина
Два профильных комитета одобрили кандидатуру Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии РФ.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Напомним, что указом президента от данной должности был освобожден Дмитрий Кобылкин. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил на пост главы Минприроды Александра Козлова.

Депутаты отметили, что у кандидата есть хороший опыт для утверждения на новом посту. Он занимал руководящие посты в компаниях "Русский уголь" и "Амурский уголь", а с 2018 года и по нынешнее время работал министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, безусловно, полезен будет опыт работы мэром Благовещенска и губернатором Амурской области.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев отметил, что депутаты уже наладили работу с Козловым и хорошо знают кандидата. "Он видит проблемы в полном объеме", - сказал он.

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предупредил о предстоящих сложностях. "Очень много вопросов по тому, как идет реформа обращения с отходами, как ситуация в регионах обстоит с вот этой мусорной реформой, - сказал он. - А также - какие тарифы, какие нормативы накопления, как выстраивается вся координация этой деятельности со стороны министерства. Поэтому эта тематика однозначно будет у нас в повестке".

Кандидат сообщил, что тематика "мусорной реформы" ему хорошо знакома - в частности, благодаря работе мэром и губернатором. "Не понаслышке знаю об острых эко-темах: ликвидация мусора, загрязнения и чрезвычайные происшествия", - заверил он.

В связи с этим ключевой задачей на посту кандидат видит соблюдение баланса между добычей природных ресурсов и влиянием этого процесса на экологию. "Это как весы: на одной чаше - необходимые человеку ресурсы, а на другой - окружающий мир, который нужно сберечь для наших детей и внуков", - подчеркнул Козлов.

После голосования комитетов Николай Николаев предупредил, что одобрение от них - только первый этап на пути к решению Госдумы. Сейчас еще будут встречи с фракциями, после этого уже завтра мы будем обсуждать все кандидатуры на палате", - заявил глава комитета.

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