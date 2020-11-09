Объявление о конкурсе работ, представляемых на соискание премий Правительства Российской Федерации 2021 года в области образования

В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации в области образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 744, с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 570, от 30 декабря 2015 г. № 1505 и от 11 октября 2018 г. № 1214, Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2021 года в области образования.

Представление работ производится в соответствии с указанным Положением и Перечнем, образцами и требованиями, предъявляемыми к оформлению прилагаемых к работе на соискание премий Правительства Российской Федерации в области образования документов. Перечень публикуется на сайтах "Российская газета", Минобрнауки России и на сайте Минпросвещения России.

Работы, оформленные в соответствии с изложенными в Перечне требованиями, принимаются лично от авторов или их доверенных лиц в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д. 21, каб. 134, а также размещаются авторами на сайте Правпремии.рф с даты публикации настоящего объявления в "Российской газете" до 10 февраля 2021 года.

В здании действует пропускная система. В связи с этим прием работ осуществляется строго по предварительной записи по телефону (за один день).

Контакты для справок:

Синявская Анастасия Сергеевна, (495) 547-12-59 (доб. 3815), sinyavskayaas@minobrnauki.gov.ru;

Терехина Алина Алексеевна, (495) 547-12-59 (доб. 3823), terekhinaaa@minobrnauki.gov.ru.

Работы, оформленные с нарушением указанных требований, не принимаются. Представленные материалы авторам не возвращаются.