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09.11.2020 12:37
Рубрика: Власть

Кремль разъяснил позицию по поздравлению избранного президента США

Текст: Кира Латухина
В Кремле считают корректным дождаться официального объявления победителя выборов в США. Владимир Путин готов к работе с любым избранным американским президентом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Говоря о поздравлении избранному президенту США, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов".

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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"Президент Путин неоднократно говорил, что проявит уважение к любому выбору американского народа и будет готов к работе с любым избранным президентом США", - напомнил Песков.

"В любом случае, надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двусторонних отношений", - продолжил представитель Кремля. "Тем более что значимая часть этих отношений касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира", - подчеркнул он.

На замечание журналистов, что четыре года назад Владимир Путин поздравил Дональда Трампа практически сразу после подведения предварительных итогов, и вопрос, в чем же сейчас отличие, Песков заявил: "Разница совершенно очевидна". "Там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом", - сказал он.

"Этим ситуация отличается, - пояснил пресс-секретарь российского лидера. - Поэтому мы считаем корректным дождаться официального объявления". "Тогда не было анонсов юридического оспаривания", - уточнил он, заключив, что пока нет вообще никаких официальных результатов.

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