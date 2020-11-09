Кремлевская елка пройдет без зрителей

Новогодняя елка в Государственном кремлевском дворце в этом году пройдет в онлайн-формате. Гостей из-за соображений безопасности не зовут, но представление будут транслировать по телевизору и в интернете.

Об этом рассказали агентству "Москва" в Московской федерации профсоюзов. Именно по инициативе этого ведомства новогоднее представление для детей было впервые организовано в 1953 году и с тех пор ни разу не отменялось. Готовится оно и в этом году, причем, впервые - с использованием спецэффектов и графики.

"Зрителей ожидает увлекательное путешествие в Древний Рим, Италию эпохи Возрождения, Россию Петровских времен", - приоткрывает завесу тайны председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

По его мнению, формат праздника без зрителей, введенный из-за соображений коронавирусной безопасности, имеет и свои плюсы: представление смогут увидеть уже не только те дети, что получили билеты на главную елку страны, а все желающие.