Кто должен платить за рабочие тетради: родители или школа

Можно ли учителю ставить оценки за работу в рабочей тетради, которую купила мама ребенка? Как обойтись в начальной школе без такого удобного помощника? И есть ли цифровая замена? В ситуации разбирались корреспонденты "РГ".

В клеточку

- У меня сын-третьеклассник. В прошлом году мы покупали рабочие тетради сами - окружающий мир, английский, математика. Они обошлись всего в 400 рублей и были очень удобные! А сейчас все поменялось: работаем в обычной "клеточке", - рассказала председатель родительского комитета одной из пермских школ Ольга Головкова. - В начале этого учебного года хотели снова скинуться. Деньги-то небольшие. Но классный руководитель буквально умоляла этого не делать: очень боялась увольнения и прокуратуры. Так что рабочие тетради нам теперь и самим купить нельзя, и школа не выдает. А ведь в них ребенку было гораздо проще и визуализировать материал, и запоминать его, и выполнять задания с наглядными картинками.

В этом году региональные органы прокуратуры вынесли уже десятки представлений и предостережений директорам школ в регионах. А родители школьников Удмуртской Республики даже обратились к Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. Причина? По настоянию школ родители приобретали рабочие тетради за свой счет. По итогам прокурорской проверки нарушения закона были выявлены в 55 школах региона.

- Надеюсь, поборы прекратятся, - заявила детский омбудсмен. - Важно, чтобы администрации учебных заведений, педагоги, да и сами родители были своевременно проинформированы на этот счет. Факт того, что рабочие тетради заполняются учеником и не могут быть переданы по окончании учебного года следующему школьнику, не является основанием для сбора средств с родителей на их закупку.

А деньги чьи?

- Рабочие тетради, которые идут в дополнение к учебникам, придумали издательства. И позиционируют их как полноценную часть учебно-методического комплекса. Нельзя отрицать: тетради действительно помогают, в них какие-то темы можно пройти эффективнее и быстрее. Но в федеральный перечень учебников они не включены, - говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл, директор школы № 29 Йошкар-Олы Александр Кузнецов.

По словам эксперта, отдельных бюджетных средств на такие "расходники" школа не получает.

- Чтобы официально закупить тетради за счет школы, мы должны включить их в список необходимой учебной литературы для реализации своей образовательной программы, - замечает директор. - Однако проблема в том, что в разных регионах стоимость обучения ребенка отличается. У нас она на уровне 25-30 тысяч рублей в год. В других эта сумма может быть в два или даже в пять раз выше. Из этих денег самая весомая часть - зарплата учителя, а еще коммуналка, разные хозяйственные работы. На закупку учебников остается не так много. Я знаю школы, которые до сих пор не до конца заменили старые учебники, выпущенные еще в 90-х годах. Что уж говорить про рабочие тетради.

Кстати, еще в прошлом году вышло поручение президента о том, что нужно рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей, в том числе с учетом внедрения современных цифровых технологий. А еще провести анализ уровня обеспеченности обучающихся учебными пособиями, теми же рабочими тетрадями, и при необходимости принять меры по оказанию адресной социальной помощи семьям.

Исполняя поручение, Министерство просвещения тогда же выпустило разъясняющее письмо. Из документа № ВБ-47/04: "Если образовательная организация включает конкретную рабочую тетрадь в список, который утверждается приказом директора, то возникают правовые основания для закупки за бюджетные средства. В целях более углубленного изучения предмета учитель может рекомендовать учебные пособия, в том числе рабочие тетради, не включенные в список, для домашнего самостоятельного использования. При этом указанные учебные пособия не могут быть использованы в образовательном процессе при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".

- Иными словами, если тетради куплены на деньги родителей, то заниматься по ним на уроках и ставить за эту работу оценки в журнал учитель не имеет права. Это в теории. Как на практике? Думаю, каждый видит это сам, - говорит Александр Кузнецов. - Перед началом учебного года мы обсудили ситуацию и решили, что по большинству предметов без этих тетрадей можно спокойно обойтись.

- Нам на первом родительском собрании учительница сказала, что тетрадей рабочих в школе нет. Она будет делать распечатки и давать каждому домой: по листочку-два. Учитывая, что первоклашкам не задают домашку, это такие рекомендации к повторению. Но мы - родители - сами решили, что детям со всей этой кучей разрозненных листочков будет очень неудобно. Приняли решение скинуться и закупить тетради, - рассказала "РГ" мама одной из подмосковных школьниц. - Дурацкая ситуация, конечно. Получается, если тетради не включены в план, то и домашку по ним делать нельзя? Опять крайними получаются учителя и школа.

Уже понятно: необходимо устранить дефицит бесплатных рабочих тетрадей в регионах. Это заключение Общероссийский народный фронт отправил в администрацию президента.

Что почем

Два года назад ВЦИОМ проводил опрос по рабочим тетрадям. Он показал, что 80 процентов мам и пап покупают тетради по всем предметам за свой счет. В топе - математика, русский язык, окружающий мир, иностранный язык. И тетради есть не только в началке, но и в старшей школе. Химия, биология, география - тоже очень "тетрадные" предметы.

Нового исследования ВЦИОМ пока не выпускал, но "Российская газета" провела свой опрос в соцсетях, в котором приняли участие несколько сотен родителей. Что показал наш опрос? По настоянию школы рабочие тетради покупают 68% мам и пап. Еще 17% тоже покупают, но решили так сами. 9% получили рабочие тетради бесплатно от школ. И у 6% рабочих тетрадей в школе нет.

Что еще известно? По данным свежего мониторинга ОНФ 2020 года, более двух тысяч российских родителей назвали цену рабочих тетрадей завышенной. Вот лишь несколько примеров. Красноярск: многодетная семья тратит на подготовку ребенка к первому классу примерно 10 тысяч руб., из них почти треть уходит на рабочие тетради. Владимирская область: 2000 руб. - набор тетрадей для начальной школы, для ребят постарше - 1000. Самарская область: 1300 руб., в которую входят тетради по окружающему миру, русскому, английскому и математике. Якутия: здесь ценник по тетрадям, по данным ОНФ, - от 1500 до 4000 руб. на школьника. К примеру, семья Сурановых, где четыре ребенка, заплатила в 2020 году за покупку рабочих тетрадей 12 600 руб.

- У нас все покупают рабочие тетради, - говорит мама из Переславля Наталья. - Делают протокол родительского собрания, на котором якобы так решили родители. Робкие попытки пресечь это ничем не заканчиваются. Комплект на ребенка для начальной школы стоит примерно 2500 руб. Альтернатива - распечатывать. Не очень удобно, но гораздо дешевле.

Задачка в цифре

Решить проблему, как ни странно, поможет дистанционка, уверены эксперты. За пандемию многие рабочие тетради разработчики успели оцифровать и перевести в форму интерактивных онлайн-задачек. И это не считая огромного количества онлайн-платформ, которые предлагают самый разный контент в дополнение к школьной программе. Правда, многие из них имеют ограниченный доступ. Например, предлагают бесплатные занятия только днем, до 16.00. Хочет ребенок заниматься дома? Родителям придется купить подписку. Из бесплатных крупных государственных площадок есть портал "Российская электронная школа".

- Издательства неоднократно поднимали вопрос о том, что закупку рабочих тетрадей необходимо сделать обязанностью регионов. Такой же, как покупка учебников, - рассказала "РГ" директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. - Но это предложение так и не было принято. Причин много. Первая - не все учителя это поддержали: часть из них рабочими тетрадями просто не пользуются. Вторая причина - местные бюджеты могут это просто не потянуть. Сегодня рабочие тетради могут спокойно переехать в онлайн. При этом они должны быть доступны бесплатно.

Кстати, в своем разъясняющем письме Министерство просвещения обращает внимание, что "использование рабочих тетрадей на печатной основе в начальных классах - неотъемлемая часть образовательного процесса и значительно влияет на эффективность обучения. Выполнение письменных работ формирует навык письма и развивает мелкую моторику. Одновременно министерство считает целесообразным сокращение рабочих тетрадей на печатной основе в основной и средней школе, в том числе в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда".

Цифровая образовательная среда сейчас проходит пилотную апробацию в 15 регионах России. Это и хороший интернет и техника в школах, разные полезные сервисы. Но главное: появятся интерактивные уроки и задания, синхронизированные с содержанием одобренных учебников, структурированные по классам, темам, уровню сложности.

Мнения: "за" и "против"

Марианна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации:

- Чаще всего, как показывают наши опросы, к концу года рабочие тетради не используются даже на 50 процентов. А еще они добавляют килограммы (!) к школьным ранцам и рюкзакам. По сути, это такая скрытая форма поборов, о недопустимости которых мы говорим на Общероссийском родительском собрании каждый год. Но если вдруг родитель пытается отказаться, на него и на ребенка в школе начинают косо смотреть. Он становится белой вороной. Обостряется социальное неравенство. Пути, как правило, два: смириться и купить или отстаивать свои права.

Татьяна Суздальницкая, член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при столичном департаменте образования и науки:

- С одной стороны, многодетным и малоимущим семьям действительно нужна адресная помощь, особенно при подготовке детей в школу. С другой, любую ситуацию можно довести до абсурда. В том же законе "Об образовании в РФ" сказано, что школа должна ученику предоставлять бесплатно не только учебники и пособия, но и средства обучения. К этим средствам при желании можно отнести и карандаши, и ручки, и другие мелкие "расходники". Но мы же не бузим, что нам надо все это самим покупать? Мое мнение: рабочие тетради - это полезно и удобно. И почему родители должны отказываться от них только из-за того, что школа не может себе такой "роскоши" позволить? Не нужно выкручивать руки учителю или директору. Поверьте, они и так делают все, что могут.