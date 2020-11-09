В Германии ищут счастливчика, который еще три года назад выиграл в государственную лотерею 11,3 миллиона евро, но так и не пришел за своим призом. Срок действия выигрыша истекает 31 декабря 2020 года. Об этой резонансной истории уже раструбили немецкие газеты, призывая победителя не упустить последний шанс. "РГ" выяснила, куда в таких случаях обычно уходят невостребованные деньги из призовых фондов в разных странах.

Немецкие законы, регулирующие игорный бизнес в ФРГ, довольно либеральны в отношении лотерей. Как правило, счастливый билетик действителен в сам год розыгрыша и еще два года после. Только после этого сумма сгорает. В земле Баден-Вюртемберг давно не припомнят столь солидного джек-пота, по поводу которого никто так долго не объявлялся. Известно лишь, что выигрышный бланк был зарегистрирован в городке Ройтлинген с 29 марта до 1 апреля 2017 года. С тех пор о его владельце не было ни слуху ни духу. "Если до Нового года победитель не придет в наш офис, 11 с лишним миллионов отправятся в "горшок" для специальных розыгрышей в виде денежных премий или автомобилей. Таким образом, невостребованный приз послужит во благо лотерейного дела по всей Германии", - рассказал глава компании Toto-Lotto GmbH в Штутгарте Георг Вакер.

В начале этого года в немецких СМИ уже поднялся переполох в связи с небывалым по европейским меркам призом в размере 90 миллионов евро. Он был разыгран чешской лотерейной компанией в том числе на территории ФРГ. Целых три недели сорвавший джек-пот везунчик не давал о себе знать ни в Германии, ни в Чехии. Там уже не надеялись увидеть победителя, как вдруг на пороге пражской конторы появился "мужчина средних лет", сумевший угадать комбинацию из семи цифр. Счастливая рука принадлежала гражданину Чехии, который специально подождал, пока волна вокруг его выигрыша уляжется. Он сразу же забрал 10 тысяч евро и уехал на поезде в родной городок Пардубице, остальную сумму ему перевели на счет.

Если до Нового года владелец счастливого билета так и не объявится, то 11 с лишним миллионов евро вернутся в призовой фонд компании

Особенно много подобных историй встречается за океаном. По итогам 2017 финансового года анонимные победители оставили нетронутыми в лотерейных фондах США почти три миллиарда долларов. В конце прошлого года в городе Гудиер (Аризона) буквально до последнего часа ждали человека, выигравшего 14,6 миллиона. Однако, как сообщал телеканал CNN, до пяти вечера 2 декабря за деньгами так никто и не пришел. В США действует более строгий регламент: билеты действительны в течение 180 дней. Судьба сгоревших сумм зависит от законодательства того или иного штата. В той же Аризоне из 12 миллионов, сэкономленных за прошлый фискальный год, около 30 процентов пошло на оплату адвокатов, выступающих в судах от имени детей, пострадавших от насилия. На программу уголовного преследования их обидчиков было переведено 835 тысяч. До 250 тысяч долларов лотерейщики пожертвовали на гранты для обучения в колледжах старшеклассников из среды коренных народов Америки. Остальное вернулось в "призовой котел".