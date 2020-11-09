Мантуров: Исполнение требований Роспотребнадзора - гарантия работы ритейла

Исполнение рекомендаций Роспотребнадзора - единственный правильный подход к регулированию деятельности ритейла в новых реалиях. Такое заявление в рамках своего выступления на пленарной сессии Форума "Неделя ритейла 2020" сделал глава Минпромторга Денис Мантуров, подчеркнув, что нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений.

"Это касается не только продуктового сегмента, но и нонфуда, и общепита, и бытовых услуг. Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений. Если весной это было обосновано, потому что антиковидная работа только начиналась, то сейчас есть способы снизить риски, не прибегая к крайним мерам. Есть рекомендации Роспотребнадзора. Исполняешь их - работаешь, нет - пеняй на себя. Именно это должно стать единственно правильным подходом к регулированию деятельности ритейла в новых реалиях", - сказал Денис Мантуров.

Он отметил, что сегодня около 50% ВВП обеспечивается расходами населения на потребительском рынке, а почти четверть занятости - это торговля и потребительские услуги. Не считая того, что розница - это важнейший канал сбыта для производителей товаров повседневного спроса, подчеркнул министр. Он также обратил внимание на тот факт, что издержки бизнеса растут, вследствие снижения курса рубля, дополнительных затрат на актиковидные меры, логистику и прочее. В этих условиях торговля не должна, да и не сможет, отметил глава Минпромторга, искусственно сдерживать цены. "Но нужно быть готовыми и с пониманием относиться, что ФАС всегда проверит обоснованность роста", - напомнил Мантуров.

Министр подчеркнул, что ведомство работает над тем, чтобы создать комфортные условия для работы, как бизнеса, так и контролирующих и ответственных органов.

"Мы продолжаем работу с законодателями и главами регионов". И будем добиваться максимально либеральных режимов для малого и среднего торгового бизнеса, готового развиваться строго в правовом поле. Знаю, что нас слышат представители органов власти субъектов, поэтому еще раз призываю вас поддержать предпринимателей", - сказал Денис Мантуров.