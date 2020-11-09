Медведев: Криминогенная обстановка в России остается стабильной

Всплеска преступлений в России на фоне пандемии коронавируса не зафиксировано, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Замглавы Совбеза собрал в понедельник совещание о тенденциях развития криминогенной обстановки, чтобы обсудить, как на фоне пандемии в стране ведется борьба с криминалом. В целом основные показатели преступности по итогам девяти месяцев этого года соответствуют прошлогодним, подчеркнул он.

"Поэтому разговоры о всплесках каких-то, избыточных флуктуациях, движениях не подтверждаются, - заявил Медведев. - Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и составило чуть более полутора миллионов. Это как раз свидетельствует, что криминогенная обстановка в стране остается стабильной".