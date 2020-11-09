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09.11.2020 16:09
Рубрика: Власть

Медведев: На 11% выросло число незаконных действий со средствами бюджета

Текст: Владимир Кузьмин

В непростых условиях пандемии система общественной безопасности страны работает без сбоев, отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания о тенденциях развития криминогенной обстановки. Однако наличие отдельных проблем он не отрицает.

Медведев: Криминогенная обстановка в России остается стабильной

"Почти на 14% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, - подчеркнул замглавы Совбеза. - Самый значительный прирост, в полтора раза, зафиксирован в Красноярском крае, Костромской области и Республике Мордовия". В то же время на 7,5% снизилась подростковая преступность: за январь-сентябрь раскрыто более 27 тысяч преступлений, совершенных лицами до 18 лет.

На полпроцента к прошлому году снизилось количество экономических преступлений. "Зато на 11 с лишним процентов увеличилось число незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств", - обратил внимание Медведев.

Тут он оговорился, что с данными надо разбираться, что именно представляют собой эти незаконные действия, и являются ли они преступными или же это составы административных правонарушений. "Но более половины из них совершены в крупном и особо крупном размере", - сделал замглавы Совбеза еще одно замечание.

Власть Безопасность Президент Совет Безопасности

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