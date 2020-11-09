Медведев призвал другие страны к жесткой совместной борьбе с экстремизмом

На фоне непростой социально-экономической обстановки значительную угрозу представляет собой сетевой экстремизм, подчеркнул заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в ходе совещания о тенденциях развития криминогенной обстановки. За девять месяцев этого года зарегистрировано чуть более 650 экстремистских преступлений, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Системная борьба с распространением экстремистской идеологии и терроризмом крайне важна во всем мире, уверен замглавы Совбеза. Он напомнил о последних терактах в Европе, совершенных на религиозной почве. "Эти события показывают, что необходимо вести жесткую совместную борьбу с любыми экстремистскими идеологиями, которые приводят к таким преступлениям, и конечно говорят о том, как важно беречь и укреплять межнациональное согласие, не допускать слов или действий, которые оскорбляют самих верующих", - сказал Медведев.

По словам замглавы Совета Безопасности, Россия многое сделала и продолжает делать для искоренения экстремизма и терроризма, прилагает все усилия для укрепления диалога представителей самых разных религиозных конфессий, которые живут в нашей стране.