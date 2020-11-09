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09.11.2020 16:26
Рубрика: Власть

Медведев призвал другие страны к жесткой совместной борьбе с экстремизмом

Текст: Владимир Кузьмин

На фоне непростой социально-экономической обстановки значительную угрозу представляет собой сетевой экстремизм, подчеркнул заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в ходе совещания о тенденциях развития криминогенной обстановки. За девять месяцев этого года зарегистрировано чуть более 650 экстремистских преступлений, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Медведев считает сетевой криминал трудно остановимой тенденцией

Системная борьба с распространением экстремистской идеологии и терроризмом крайне важна во всем мире, уверен замглавы Совбеза. Он напомнил о последних терактах в Европе, совершенных на религиозной почве. "Эти события показывают, что необходимо вести жесткую совместную борьбу с любыми экстремистскими идеологиями, которые приводят к таким преступлениям, и конечно говорят о том, как важно беречь и укреплять межнациональное согласие, не допускать слов или действий, которые оскорбляют самих верующих", - сказал Медведев.

По словам замглавы Совета Безопасности, Россия многое сделала и продолжает делать для искоренения экстремизма и терроризма, прилагает все усилия для укрепления диалога представителей самых разных религиозных конфессий, которые живут в нашей стране.

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