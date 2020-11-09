Медведев считает сетевой криминал трудно остановимой тенденцией

Развитие сетевого криминала превратилось в тенденцию, которую сложно будет остановить, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Этому способствовал в том числе, подчеркнул он на совещании о криминогенной обстановке, более активный уход населения в цифровую среду в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Серьезный вызов представляют различного рода мошенничества, количество которых за последние месяцы выросло на треть", - сказал замглавы Совбеза. Злоумышленники не стоят на месте и постоянно совершенствуют методики хищения средств у людей, особенно это касается сетевого криминала. "По всей вероятности, это тенденция, которую не остановить", - заключил Медведев.

Одно из четырех регистрируемых в этом году преступлений связано с использованием современных средств связи и информации, привел он данные. Больше половины всех кибермошенничеств совершается через Интернет, а свыше 40 процентов - при помощи средств мобильной связи. Резко увеличилось число противоправных действий с использованием расчетных карт, обратил Дмитрий Медведев внимание правоохранительных органов.