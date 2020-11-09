Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище

В понедельник в Москве простились с Михаилом Жванецким. Слишком тихо. Слишком по-семейному. Иного решения родные "дежурного по стране" принять не могли, когда в стране бушует коронавирус, даже похороны проходят в режиме самоизоляции. По Жванецкому, "процесс - это жизнь, результат - это смерть", и он подвел свою черту.

В этот день на Новодевичье кладбище пришли только родственники и самые близкие друзья, которых оказалось немало. Среди них Михаил Швыдкой, Ольга Любимова, Антон Златопольский, Алла Пугачева, Максим Галкин, Леонид Барац.

"У Михаила Михайловича есть такая фраза замечательная "Ничего страшного, что над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут". Сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будем плакать, и плачем уже несколько дней, потому что это был человек, родной всей стране", - сказал Михаил Швыдкой журналистам перед началом церемонии.

По его словам, Жванецкий был не просто дежурным по стране, "он был родственником каждого из нас, близким человеком". "Он сформулировал то, что мы боялись сформулировать сами для себя, он нам помог выжить тогда, когда, казалось бы, выжить невозможно", - приводит слова Швыдкого ТАСС.

И как не согласиться со Швыдким, что Михаил Михайлович заряжал нас всех здоровым чувством юмора, благодаря которому все понимали, что мы живем в стране, где можно жить.

Михаила Жванецкого похоронили рядом с художественным руководителем "Ленкома" Марком Захаровым и художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек.