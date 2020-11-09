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09.11.2020 12:23
Рубрика: Экономика

Минсельхоз разработал законопроект о маркировке сельхозживотных

Текст: Александр Проценко
Минсельхоз внес в правительство России проект федерального закона о маркировании и учете сельскохозяйственных животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Фото: Сергей Субботин/РИА Новости
Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Как говорится в сообщении, основной целью законопроекта является "обеспечение прослеживаемости продукции животноводства, предотвращение распространения заразных болезней животных, а также выявление источников и путей распространения возбудителей заразных болезней".

Фото: iStock
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Животных промаркируют (перечень подлежащих маркированию и сроки их учета утвердит правительство) и внесут в единую государственную информационную систему в области ветеринарии. Это позволит собственникам животных получать гарантированные компенсации при чрезвычайных ситуациях или вспышках заболеваний, упростит систему страхования. И, как ранее отмечал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, "идентификация позволит также нарастить экспорт товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Страны с самыми высокими стандартами требуют, чтобы их торговые партнеры имели такую же или, по крайней мере, эквивалентную систему прослеживаемости. Также, по мнению главы Россельхознадзора, идентификация необходима для профилактики различных зоонозных заболеваний, которые передаются от животных, в том числе и домашних, человеку.

Маркировка - необходимое условие и для перевозки питомцев в ряд зарубежных стран. По данным Россельхознадзора, как минимум 30 регионов России уже запустили пилотные проекты по электронному учету сельскохозяйственных и домашних животных.

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