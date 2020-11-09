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09.11.2020 19:53

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В правительство внесен законопроект о маркировке животных
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
Закон об обязательной маркировке домашних животных может заработать уже в следующем году. Минсельхоз внес его проект в правительство. На фоне возможных рисков заражения COVID-19 от животных закон приобретает особую актуальность.

Как рассказали в минсельхозе, сам учет животных с внесением их в Единую государственную информационную систему уполномоченные органы будут вести бесплатно. Владельцы смогут выбирать типы средств маркирования животных, маркировать их самостоятельно либо с помощью специалистов, но в любом случае за свой счет.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Так, бирка может обойтись хозяину в 14-20 рублей, ее установка в 50-70 рублей. Кольцо стоит 5-10 рублей, услуга по кольцеванию - 20-50 рублей, ошейник -150-250 рублей. Наконец, подкожный микрочип стоит от 90 до 140 рублей, его установка - еще 50-100 рублей. Болюс (разновидность микрочипа) обойдется в 150-200 рублей, его введение - 100-150 рублей. Стоимость татуировки - от 200 до 500 рублей.

Законопроект обязывает маркировать почти всех животных, принадлежащих человеку: домашних кошек и собак, коров, свиней, домашнюю птицу, овец и коз, лошадей, кроликов, северных оленей. Маркировать также надо будет ослов, мулов и лошаков, верблюдов, пушных зверей, даже пчелосемьи, рыбу и иных водных животных. Но полный список животных, подлежащих маркировке, и сроки введения учета будут утверждены правительством. А процедуру и способы маркирования планируют прописать в ветеринарных правилах.

За уклонение от маркировки хозяину по КоАП грозит штраф 0,5-1 тыс. рублей. Однако для этой нормы может быть введен переходный период.

Учет животных позволит контролировать распространение болезней, в том числе COVID-19

В минсельхозе рассчитывают, что исполнение закона позволит обеспечить прослеживаемость продукции животноводства, предотвратить распространение заразных болезней животных, а также выявить источники и пути распространения возбудителей заразных болезней. "Система учета даст возможность собственникам получать гарантированные компенсации при чрезвычайных ситуациях и вспышках заболеваний и упростит систему страхования", - добавили в минсельхозе.

Особую актуальность проект приобретает на фоне распространения COVID-19 среди животных и риска передачи его человеку. В Россельхознадзоре признали, что пока достоверно не определена роль животных в распространении инфекции. Однако в ведомстве напоминают, что зоонозный потенциал (риск передачи инфекции от животного человеку и обратно) возбудителя этого заболевания впервые подтвердился после выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в пробах, отобранных у двух собак в Гонконге. Потом в семнадцати странах были выявлены инфицированные COVID-19 другие животные.

Правительство Минсельхоз Законопроекты и комментарии

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