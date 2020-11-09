Минск адресовал польской стороне придерживаться международных обязательств

Озабоченность в связи с задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью граждан РБ, общественной безопасности, государственному и частному имуществу, выразила белорусская сторона, сообщает источник в МИД Беларуси.

Во внешнеполитическом ведомстве страны 9 ноября проведена встреча с временным поверенным в делах Польши в Беларуси Мартином Войцеховским, в ходе которой особое внимание было уделено исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также конвенции ООН 2000 года против транснациональной организованной преступности.

"Польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории", - заявили в белорусском МИДе.