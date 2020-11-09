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09.11.2020 18:11
Рубрика: Общество

Пошли на удвоение

Пособия на детей от 3 до 7 лет предложено увеличить
Текст: Ирина Алпатова, Ольга Игнатова
Соцподдержка семей с низкими доходами в следующем году может быть увеличена. Минтруд представил на общественное обсуждение проект указа, уточняющий действующие меры соцподдержки.

С 1 января 2021 года ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Как пояснили "РГ" в минтруде, речь идет об дифференцированном или адресном подходе. Так, если в семье даже с учетом нынешней выплаты на каждого ребенка в 50% регионального прожиточного минимума для детей (в среднем по стране это 5,5 тысячи рублей), все равно на каждого члена семьи не выходит минимальный доход, выплаты на ребенка будут удвоены (в среднем до 11 тысяч рублей ежемесячно).

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Упростится и порядок получения пособий. Изменения об этом минэкономразвития предлагает внести в Закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Сейчас для получения выплат требуется предоставлять справки о составе семьи и выписки из домовой книги. Законопроект предполагает, что семьи будут только декларировать эти данные, а органам, ответственным за назначение и выплату государственных пособий, - самостоятельно их проверять.

Ежегодно более 40 млн справок требуется от заявителей на получение различных госуслуг. "Многодетным семьям требуется 5-7 справок, чтобы получить статус "многодетной семьи", а им порой просто некогда заниматься сбором этих документов, в итоге они просто оказываются без поддержки государства, а это неправильно", - говорит Марина Кондратович, президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями.

Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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