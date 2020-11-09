Минздрав РФ: 82% коек для больных с коронавирусом занято

В 53 регионах РФ занято более 80% больничных коек для пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Для того, чтобы организовать максимально медицинскую помощь, сегодня развернуто в стране 260 тыс. коек и 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек сегодня составляет на уровне 82%", - сообщил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Мурашко добавил, что в 53 регионах наблюдается дефицит коечного фонда (там, где занятость коек составляет выше 80% - прим. "РГ"), и по ним дополнительно принимаются решения.