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09.11.2020 14:51
Рубрика: Общество

Минздрав РФ: 82% коек для больных с коронавирусом занято

Текст: Айсель Герейханова
В 53 регионах РФ занято более 80% больничных коек для пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Gettyimages
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом

"Для того, чтобы организовать максимально медицинскую помощь, сегодня развернуто в стране 260 тыс. коек и 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек сегодня составляет на уровне 82%", - сообщил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Мурашко добавил, что в 53 регионах наблюдается дефицит коечного фонда (там, где занятость коек составляет выше 80% - прим. "РГ"), и по ним дополнительно принимаются решения.

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