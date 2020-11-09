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09.11.2020 19:20
Рубрика: Спорт

Джокер "Аталанты"

Миранчук снова забил после выхода на замену
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
Россиянин Алексей Миранчук спас "Аталанту" от поражения в матче седьмого тура чемпионата Италии дома против "Интера".

Выйдя на замену после перерыва, на 79-й минуте Миранчук сравнял счет точным ударом в нижний угол - 1:1. Благодаря ничьей клуб из Бергамо остался на шестом месте.

Фото: AFP/JOSE JORDAN
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Для Миранчука же этот гол стал вторым в составе "Аталанты". Ранее он отличился также после выхода на замену в выездной игре Лиги чемпионов с датским "Митьюлланном" (4:0).

- Алексей великолепен. Я очень доволен его работой. Он не часто касался мяча, но уже забил два очень важных гола за нашу команду, - прокомментировал действия Миранчука главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

В следующем туре, матчи которого состоятся после паузы на встречи сборных, Миранчук и его одноклубники 21 ноября отправятся в гости к "Специи".

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