Россиянин Алексей Миранчук спас "Аталанту" от поражения в матче седьмого тура чемпионата Италии дома против "Интера".

Выйдя на замену после перерыва, на 79-й минуте Миранчук сравнял счет точным ударом в нижний угол - 1:1. Благодаря ничьей клуб из Бергамо остался на шестом месте.

Для Миранчука же этот гол стал вторым в составе "Аталанты". Ранее он отличился также после выхода на замену в выездной игре Лиги чемпионов с датским "Митьюлланном" (4:0).

- Алексей великолепен. Я очень доволен его работой. Он не часто касался мяча, но уже забил два очень важных гола за нашу команду, - прокомментировал действия Миранчука главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

В следующем туре, матчи которого состоятся после паузы на встречи сборных, Миранчук и его одноклубники 21 ноября отправятся в гости к "Специи".