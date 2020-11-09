Мишустин назначил временных руководителей трех министерств

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении временно исполняющих обязанности глав трех федеральных министерств. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Временное руководство министерством строительства и ЖКХ будет осуществлять первый заместитель министра Ирек Файзуллин. Он ранее был предложен на пост руководителя министерства (кандидатуру внес в Госдуму премьер-министр).

В министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь - заместитель министра Светлана Радченко.

Временное исполнение обязанностей министра транспорта возложено на первого заместителя министра - Александра Нерадько. Он также является руководителем Федерального агентства воздушного транспорта.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин освободил от должности министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Мишустин после этого внес в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Госдума рассмотрит их на заседании 10 ноября.