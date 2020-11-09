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09.11.2020 14:18
Рубрика: Власть

Мишустин: Ни один заболевший коронавирусом не должен остаться без помощи

Текст: Айсель Герейханова

Ситуация с распространением коронавируса по-прежнему остается сложной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что все средства федерального бюджета, необходимые для борьбы с пандемией, доведены до регионов, и в каждом субъекте РФ надо обеспечить все необходимое для лечения людей.

Фото: Gettyimages
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом

"Прошу министра здравоохранения и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медучреждения и люди, которые лечатся на дома. Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам", - поручил председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Он также добавил, что для тех пациентов, которым необходима госпитализация, такая возможность также должна быть обеспечена.

"Ни один заболевший не должен остаться без помощи", - подчеркнул Мишустин и призвал во всех регионах создавать резерв коек для больных коронавирусом.

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