Мишустин: Ни один заболевший коронавирусом не должен остаться без помощи

Ситуация с распространением коронавируса по-прежнему остается сложной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что все средства федерального бюджета, необходимые для борьбы с пандемией, доведены до регионов, и в каждом субъекте РФ надо обеспечить все необходимое для лечения людей.

"Прошу министра здравоохранения и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медучреждения и люди, которые лечатся на дома. Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам", - поручил председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Он также добавил, что для тех пациентов, которым необходима госпитализация, такая возможность также должна быть обеспечена.

"Ни один заболевший не должен остаться без помощи", - подчеркнул Мишустин и призвал во всех регионах создавать резерв коек для больных коронавирусом.