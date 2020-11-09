Мишустин поручил продлить мораторий на проверки медицинских организаций

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что из-за коронавируса еще на год будет продлен мораторий на плановые проверки медицинских организаций.
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"Нужно по максимуму избавить врачей от лишних процедур, чтобы они могли сконцентрироваться на своей работе", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Мишустин поручил Минздраву и другим ведомствам оперативно разработать и внести соответствующий проект федерального закона в правительство.