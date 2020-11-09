Мишустин призвал проводить диагностику заболеваний в более сжатые сроки

Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что более 800 млн рублей будет выделено на закупку современного оборудования для лабораторий, выявляющих коронавирус и другие инфекции.

"Ситуация с коронавирусом в России и в мире доказывает, что важно проводить диагностику не только этого, но и других инфекционных заболеваний в более сжатые сроки. Прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране, и на основе таких данных принимать активные меры профилактики", - заявил премьер-министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.