Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ни один заболевший коронавирусом не должен остаться без помощи. Россияне с подтвержденным COVID-19 должны сразу получать нужные лекарства, а в случае необходимости должны быть госпитализированы.

Михаил Мишустин попросил главу минздрава и губернаторов лично контролировать, как обеспечиваются медучреждения и люди, которые лечатся на дому. Фото: РИА Новости

В понедельник председатель правительства провел заседание президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Михаил Мишустин пообещал врачам, борющимся с пандемией, специальные социальные ежемесячные выплаты до конца года и поручил продлить на год мораторий на плановые проверки медицинских организаций, чтобы упростить работу врачам.

В самом начале заседания премьер-министр отметил, что ситуация с распространением коронавируса по-прежнему остается сложной и сообщил, что все средства федерального бюджета, необходимые для борьбы с пандемией, доведены до регионов.

"Прошу министра здравоохранения и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медучреждения и люди, которые лечатся на дома. Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам", - поручил Мишустин.

Он потребовал оперативно реагировать на сигналы о нехватке лекарств в продаже, чтобы обеспечение необходимыми препаратами было бесперебойным. По словам премьера, "важно наладить оперативное реагирование, чтобы все необходимые изделия и препараты были в продаже".

Отдельно Мишустин подчеркнул, что для тех пациентов, которым необходима госпитализация, такая возможность также должна быть обеспечена. "Ни один заболевший не должен остаться без помощи", - подчеркнул премьер и призвал во всех регионах создавать резерв коек для больных коронавирусом.

Люди, которые лечатся на дому, должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что на борьбу с коронавирусом в России мобилизована вся система здравоохранения. По его словам, сегодня в 53 регионах РФ занято более 80% больничных коек для пациентов с коронавирусом, при том, что всего в стране развернуто 260 тыс. коек и 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. В тех субъектах, где наблюдается их дефицит, принимается решение по дополнительному развертыванию коек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается только в двух российских регионах, а в 33 - растет. Попова добавила, что "в субъектах, в которых административные санкции практически не применяются и не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского уровня". По ее словам, речь идет о Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Пензенской областях, Республике Коми, Хакасии, Ингушетии, Забайкальском крае. Глава Роспотребнадзора также отметила, что в ряде регионов РФ более половины граждан в транспорте и торговых центрах не носят маски. "Такие данные у нас есть по Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Пензенской области", - сообщила она.

Глава Роспотребнадзора призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах, где распространение коронавируса быстрее, чем в среднем по России.

"Поддерживаю то, что вы сказали. Надо подготовить поручение и внести соответствующие изменения", - отреагировал Михаил Мишустин. Он также призвал региональные власти точечно вводить ограничения в муниципалитетах с наиболее сложной ситуацией по распространению коронавируса. По его словам, не все руководители субъектов РФ воспользовались своими полномочиями в этой сфере.

"Оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры точечно в тех муниципалитетах, где отмечается напряженность, и там, где нагрузка на систему здравоохранения особенно велика", - заявил он.

Мишустин отметил, что в тех регионах, где ограничительные мероприятия были введены своевременно, ситуация с заболеваемостью управляема, система здравоохранения справляется и люди в полном объеме получают необходимую помощь.

Премьер-министр в ходе заседания также призвал проводить диагностику инфекционных заболеваний в РФ в более сжатые сроки. На эти цели более 800 млн рублей будет выделено на закупку современного лабораторного оборудования для учреждений Роспотребнадзора.

"Ситуация с коронавирусом в России и в мире доказывает, что важно проводить диагностику не только этого, но и других инфекционных заболеваний в более сжатые сроки. Прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране и на основе таких данных принимать активные меры профилактики", - заявил премьер-министр.

Поддержка медработников стала отдельной темой совещания. Мишустин поблагодарил врачей и сообщил, что до конца года около 400 тысяч медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, ежемесячно будут получать специальные социальные выплаты. На эти цели направлено 26 млрд рублей. Кроме того, председатель правительства заявил, что из-за коронавируса еще на год будет продлен мораторий на плановые проверки медицинских организаций.

"Нужно по максимуму избавить врачей от лишних процедур, чтобы они могли сконцентрироваться на своей работе", - пояснил он.