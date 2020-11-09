Мишустин призвал регионы точечно вводить ограничения по коронавирусу

Региональные власти должны точечно вводить ограничения в муниципалитетах с наиболее сложной ситуацией по распространению коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, не все руководители субъектов РФ воспользовались своими полномочиями по введению ограничительных мероприятий.

"Оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры точечно в тех муниципалитетах, где отмечается напряженность, и там, где нагрузка на систему здравоохранения особенно велика", - заявил премьер в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что в тех регионах, где ограничительные мероприятия были введены своевременно, ситуация с заболеваемостью управляема, система здравоохранения справляется и люди в полном объеме получают необходимую помощь.

Мишустин также поддержал требование главы Роспотребнадзора Анны Поповой ввести ограничительные меры в регионах с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Она рассказала, что "в субъектах, в которых административные санкции практически не применяются и не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского уровня". По ее словам, речь идет о Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Пензенской областях, республике Коми, Хакасии, Ингушетии, Забайкальском крае.

"Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроля за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели суточной заболеваемости, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней", - предложила Попова.

"В принципе, я поддерживаю то, что вы сказали", - отреагировал глава правительства.