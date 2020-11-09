Мурашко сообщил о четырех типах коек для COVID-пациентов в стационарах

Необходимо более четко разграничить потоки пациентов с COVID-19, определяя тех, кто может лечиться амбулаторно и тех, кто требует стационарной помощи, заявил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на заседании Координационного совета при правительству России по коронавирусу.

"Выделяются четыре типа коек в стационарах, - разъяснил Михаил Мурашко. - Это обсерваторы для контактных, койки интенсивного инфекционного лечения, которые должны быть обеспечены кислородом и всем необходимым для оказания помощи в острых случаях. Также должны быть развернуты койки долечивания. И, наконец, провизорные койки - предназначенные тем пациентам, у кого диагноз под вопросом".

Такая организация поможет более четко разграничить потоки пациентов, снизить риски заражения в стационарных условиях и интенсифицировать использование имеющихся койко-мест.

Для амбулаторной сети, отметил министр, также предлагаются некоторые решения в помощь медикам - это автотранспорт для оказания неотложной помощи на дому.

"Кроме того, в регионах разворачиваются телемедицинские центры - для дистанционного наблюдения и контроля за состоянием пациентов, которые лечатся дома, - сообщил Мурашко. - Мы требуем ото всех регионов, чтобы они наладили такой вид амбулаторной помощи".

Мурашко также сказал, что во многих регионах остро не хватает медицинского персонала, поэтому система здравоохранения мобилизует все возможные резервы: для помощи амбулаторным больным привлекают студентов-медиков, в стационары направляют слушателей ординатуры, привлекают врачей коммерческих клиник, а также преподавательский состав медицинских колледжей и ВУЗов.

В 10 регионах сегодня работают сегодня бригады специалистов федеральных центров и Минздрава, помогая коллегам на местах организовать четкую работу с COVID-больными.