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09.11.2020 14:58
Рубрика: Общество

На портале госуслуг запустили сервис для обращений медиков

Текст: Ирина Невинная

На портале госуслуг запущен новый сервис для медицинских работников, который поможет получать информацию о ситуации с оказанием медицинской помощи в регионах. Об этом сообщил Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по коронавирусу.

Фото: Gettyimages
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"С помощью специальной формы на сайте госуслуг, медики смогут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом, сообщить об отсутствии или дефиците лекарств, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности коек и так далее", - пояснил министр.

В Минздраве уточняют, что важной также является информация по порядку организации вакцинации медиков, проблемам с оказанием плановой помощи, работе службы скорой медицинской помощи. Обращение можно заполнить в специальной форме.

"Собранная информация будет сразу направляться руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения проблемных вопросов. Все обращения также будут поступать в Минздрав России для оперативного мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях", - пояснили в минестерстве.

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