На портале госуслуг запустили сервис для обращений медиков

На портале госуслуг запущен новый сервис для медицинских работников, который поможет получать информацию о ситуации с оказанием медицинской помощи в регионах. Об этом сообщил Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по коронавирусу.

"С помощью специальной формы на сайте госуслуг, медики смогут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом, сообщить об отсутствии или дефиците лекарств, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности коек и так далее", - пояснил министр.

В Минздраве уточняют, что важной также является информация по порядку организации вакцинации медиков, проблемам с оказанием плановой помощи, работе службы скорой медицинской помощи. Обращение можно заполнить в специальной форме.

"Собранная информация будет сразу направляться руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения проблемных вопросов. Все обращения также будут поступать в Минздрав России для оперативного мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях", - пояснили в минестерстве.