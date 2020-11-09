На реконструкцию портов соберут около 20 миллиардов рублей

Минтранс рассчитывает за три года получить около 20 млрд рублей инвестиционного сбора с судовладельцев в российских портах. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию гаваней.

Как пояснили "РГ" в министерстве, инвестиционный сбор начнут взимать со следующего года. Требуемый размер сбора устанавливается на каждый год. Согласно подготовленному минтрансом проекту приказа в 2021 году планируется получить 5,122 млрд рублей, в 2022 году - 6,326 млрд рублей, в 2023 году - 7,204 млрд рублей.

Требуемый размер сбора определяют с учетом общей нагрузки по уплате портовых сборов в морских портах, макроэкономической ситуации, уровня конкурентоспособности и других факторов. Из общей суммы рассчитывается конкретная ставка сбора с каждого судна, которую устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ноябре ведомство также подготовило проект приказа, по которому взимать сбор будут в 13 морских портах России по 12,31 рубля за одну GT (брутто-регистровый тоннаж) - единица валовой вместимости судна, вычисляемая на основе обмера внутренних помещений судна. Перечень портов в августе утвердил минтранс. В начале этого года министерство предлагало ввести сбор в большинстве из 67 морских портов России, но итоговый список сократили. В ФАС отметили, что инвестиционный портовый сбор планируется установить по предложению министерства в соответствии с порядком и в сроки, предусмотренные постановлением правительства.

Решение о введении сбора было принято еще в 2019 году. Но судоходные компании просили отсрочить его введение с учетом сложной экономической ситуации. Как пояснили участники отрасли, заинтересованные ведомства оснований для поблажек не нашли. В минтрансе указывают, что инвестиционный портовый сбор вводится из-за резкого и долговременного ослабления рубля по отношению к доллару с 2014 года. Большинство судоходных компаний получают доход в валюте, а сборы платят в рублях. Так что финансовая нагрузка по уплате портовых сборов за последние шесть лет снизилась почти вполовину, а в зарубежных портах платежи существенно выше. Так что введение нового сбора не снизит конкурентоспособность российских портов и грузов.

Судоходные компании получают доход в долларах, а сборы платят в рублях, с учетом курса рубля за шесть лет платежи снизились почти в два раза

Скорее российские гавани будут проигрывать зарубежным, если не смогут обеспечить заход современных больших судов и максимально быструю погрузку и выгрузку товаров, поясняет "РГ" вице-президент по ВЭД Ассоциации экспортеров и импортеров Евгения Леонова. Чтобы так не произошло, порты необходимо своевременно реконструировать и расширять.