На рынке востребованы инновационные решения "белых металлургов"

Усиление конкуренции в последние несколько лет обострило технологическую гонку предприятий. В борьбе за клиента производители постоянно работают над развитием клиентского предложения и расширяют сопутствующий комплекс сервисных услуг. Портфель Группы ЧТПЗ включает самые разные проекты: от разработки труб из углеродистой стали с улучшенными параметрами сварного шва для амортизаторов грузовых автомобилей Volvo, BPW, Weweler до увеличения мощностей производства труб из нержавеющей стали для проектов СПГ.

"Для обеспечения ключевых отраслей промышленности высококачественной продукцией мы разрабатываем инновационные наукоемкие технологии, проводим опытно-исследовательские и конструкторские работы, запускаем новые бизнес-направления и продуктовые линейки, опираясь на потребности клиентов и создавая для них дополнительную ценность в соответствии с внедряемыми в компании принципами клиентоцентричного бизнеса", - говорит представитель Группы ЧТПЗ, директор по стратегии Дмитрий Бурлай.

В прошлом году Группа ЧТПЗ запустила новое направление ЭТЕРНО INGENIUM. Оно направлено на разработку комплексных высокотехнологичных инженерных решений по индивидуальным проектам для клиентов из металлургической, атомной, нефтегазовой и других отраслей промышленности. "ЭТЕРНО" нацелен на текущие и перспективные нужды добывающих компаний, а также операторов трубопроводных проектов.

Благодаря синергии инжиниринговых компетенций, передовых технологий и высокотехнологичного оборудования "ЭТЕРНО" предоставляет клиентам комплексные услуги по проектированию, изготовлению и сервисному обслуживанию уникальных кастомизированных изделий, отвечающих самым сложным техническим требованиям.

Речь идет о производстве доменного оборудования, конверторов, опор трубопроводов, секторных отводов, трубных блоков с патрубками нестандартных размеров и другой востребованной на рынке продукции. Использование при производстве современных технологий, включая применение инновационных наноструктурированных материалов для сварки деталей и упрочнения сварного шва, позволяет выпускать изделия с максимально высокими эксплуатационными характеристикам.

Годовая мощность предприятия - десять тысяч тонн. В первом полугодии этого года, когда мировая и российская экономика испытала значительные потрясения, в структуре отгрузок Группы ЧТПЗ доля продукции ЭТЕРНО INGENIUM составила около четырех тысяч тонн, что в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года. За последний год продукция ЭТЕРНО INGENIUM поставлялась крупнейшим металлургическим предприятиям: Группе НЛМК, компаниям ЕВРАЗ и "Мечел", а также для строительства АЭС "Аккую" в Турции и Курской АЭС в России.

Для создания высококачественной продукции Группа ЧТПЗ разрабатывает наукоемкие технологии

Группа ЧТПЗ также ведет разработку универсальных решений для добычи нефти на сложных вертикальных, наклонных и горизонтальных нефтяных скважинах. К таким решениям относится использование труб с премиальными соединениями "ЧТПЗ Прайм". Компания обеспечивает полный контроль производственной цепочки этой продукции на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) - от изготовления трубной заготовки в собственном электросталеплавильном цехе до нанесения резьбы и навинчивания муфт в финишном центре. Такие трубы обладают повышенными эксплуатационными характеристиками и способны выдерживать комбинированные нагрузки: изгиб, растяжение, сжатие, внутреннее и внешнее давление.

В первой половине 2020 года Группа ЧТПЗ поставила потребителям более 200 тысяч тонн особо прочных труб.

Кроме того, на Первоуральском новотрубном заводе в рамках программы импортозамещения в этом году разработали новый вид труб из нержавеющей стали. Первая партия уже используется в производстве одного из крупнейших машиностроительных заводов России "Гидроавтоматика". Холоднодеформированные трубы выполнены из коррозионно-стойкой нержавеющей стали мартенситного класса и обладают высокой прочностью и низкой пластичностью. Производство новой продукции освоено на существующем оборудовании без дополнительных финансовых вложений.

Кроме того, для предоставления комплексных решений по производству насосно-компрессорных труб и их обслуживанию компания запустила новое направление "ЧТПЗ. Трубный сервис". Это универсальный поставщик комплексных инженерных решений для нефтедобычи, включающих изготовление трубной продукции и муфт, нарезку резьбы, транспортировку и дальнейшее сервисное обслуживание на месторождениях. В перспективе "ЧТПЗ. Трубный сервис" планирует расширить спектр услуг.

Справка

Группа ЧТПЗ - крупный производитель трубной продукции и магистрального оборудования. Обладая достаточным количеством производственных мощностей и развитой инфраструктурой, Группа ЧТПЗ является универсальным игроком на трубном рынке России и зарубежья, осуществляя поставки в 52 страны. Стратегия Группы ЧТПЗ до 2024 года предусматривает рост операционной эффективности, улучшение клиентского опыта и наращивание присутствия на смежных рынках с расширением географии отгрузок. С 2008 года Группа ЧТПЗ инвестировала в модернизацию заводов более двух миллиардов долларов.