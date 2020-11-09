На рынке востребованы инновационные решения "белых металлургов"

"Для обеспечения ключевых отраслей промышленности высококачественной продукцией мы разрабатываем инновационные наукоемкие технологии, проводим опытно-исследовательские и конструкторские работы, запускаем новые бизнес-направления и продуктовые линейки, опираясь на потребности клиентов и создавая для них дополнительную ценность в соответствии с внедряемыми в компании принципами клиентоцентричного бизнеса", - говорит представитель Группы ЧТПЗ, директор по стратегии Дмитрий Бурлай.
В прошлом году Группа ЧТПЗ запустила новое направление ЭТЕРНО INGENIUM. Оно направлено на разработку комплексных высокотехнологичных инженерных решений по индивидуальным проектам для клиентов из металлургической, атомной, нефтегазовой и других отраслей промышленности. "ЭТЕРНО" нацелен на текущие и перспективные нужды добывающих компаний, а также операторов трубопроводных проектов.
Благодаря синергии инжиниринговых компетенций, передовых технологий и высокотехнологичного оборудования "ЭТЕРНО" предоставляет клиентам комплексные услуги по проектированию, изготовлению и сервисному обслуживанию уникальных кастомизированных изделий, отвечающих самым сложным техническим требованиям.
Речь идет о производстве доменного оборудования, конверторов, опор трубопроводов, секторных отводов, трубных блоков с патрубками нестандартных размеров и другой востребованной на рынке продукции. Использование при производстве современных технологий, включая применение инновационных наноструктурированных материалов для сварки деталей и упрочнения сварного шва, позволяет выпускать изделия с максимально высокими эксплуатационными характеристикам.
Годовая мощность предприятия - десять тысяч тонн. В первом полугодии этого года, когда мировая и российская экономика испытала значительные потрясения, в структуре отгрузок Группы ЧТПЗ доля продукции ЭТЕРНО INGENIUM составила около четырех тысяч тонн, что в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года. За последний год продукция ЭТЕРНО INGENIUM поставлялась крупнейшим металлургическим предприятиям: Группе НЛМК, компаниям ЕВРАЗ и "Мечел", а также для строительства АЭС "Аккую" в Турции и Курской АЭС в России.
Группа ЧТПЗ также ведет разработку универсальных решений для добычи нефти на сложных вертикальных, наклонных и горизонтальных нефтяных скважинах. К таким решениям относится использование труб с премиальными соединениями "ЧТПЗ Прайм". Компания обеспечивает полный контроль производственной цепочки этой продукции на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) - от изготовления трубной заготовки в собственном электросталеплавильном цехе до нанесения резьбы и навинчивания муфт в финишном центре. Такие трубы обладают повышенными эксплуатационными характеристиками и способны выдерживать комбинированные нагрузки: изгиб, растяжение, сжатие, внутреннее и внешнее давление.
В первой половине 2020 года Группа ЧТПЗ поставила потребителям более 200 тысяч тонн особо прочных труб.
Кроме того, на Первоуральском новотрубном заводе в рамках программы импортозамещения в этом году разработали новый вид труб из нержавеющей стали. Первая партия уже используется в производстве одного из крупнейших машиностроительных заводов России "Гидроавтоматика". Холоднодеформированные трубы выполнены из коррозионно-стойкой нержавеющей стали мартенситного класса и обладают высокой прочностью и низкой пластичностью. Производство новой продукции освоено на существующем оборудовании без дополнительных финансовых вложений.
Кроме того, для предоставления комплексных решений по производству насосно-компрессорных труб и их обслуживанию компания запустила новое направление "ЧТПЗ. Трубный сервис". Это универсальный поставщик комплексных инженерных решений для нефтедобычи, включающих изготовление трубной продукции и муфт, нарезку резьбы, транспортировку и дальнейшее сервисное обслуживание на месторождениях. В перспективе "ЧТПЗ. Трубный сервис" планирует расширить спектр услуг.
Группа ЧТПЗ - крупный производитель трубной продукции и магистрального оборудования. Обладая достаточным количеством производственных мощностей и развитой инфраструктурой, Группа ЧТПЗ является универсальным игроком на трубном рынке России и зарубежья, осуществляя поставки в 52 страны. Стратегия Группы ЧТПЗ до 2024 года предусматривает рост операционной эффективности, улучшение клиентского опыта и наращивание присутствия на смежных рынках с расширением географии отгрузок. С 2008 года Группа ЧТПЗ инвестировала в модернизацию заводов более двух миллиардов долларов.