Расшифрована "печальная история" на надгробии римского легионера

В Болгарии археологи расшифровали древнюю надпись, выгравированную на надгробии могилы римского легионера. Это оказалась биографическая запись, которую, вероятно, выполнил освобожденный раб.

Об открытии рассказывает Archaeology in Bulgaria. Биографическая надпись на надгробном камне была обнаружена при проведении раскопок на археологическом участке Альмус в северо-западном болгарском городе Лом.

Фрагмент надгробия был найден в сентябре 2020 года. По предварительным оценкам, надпись была выполнена во второй половине I века. Если датировка будет подтверждена, то указанный текст автоматически будет признан самой ранней римской надписью, когда-либо найденной на северо-западе Болгарии.

Ведущий автор исследования, археолог Валерий Стоичков из Исторического музея Лома, перевод текста назвал "печальной историей" римского легионера. Согласно его версии расшифровки, в могиле был погребен уважаемый военный ветеран, который прослужил в общей сложности 44 года в римской армии. Обычный срок военной службы в Римской империи составлял 25 лет.

Ученый считает, что легионер был похоронен своим рабом, поскольку у него не было семьи и наследников. Имя этого вольноотпущенного человека упоминается в древнем тексте. Скорее всего, по мнению болгарских исследователей, римский ветеран оставил все свое имущество освобожденному рабу. А тот установил надгробие в благодарность за свободу и наследство.

Впрочем, ученые пока не отказались и от альтернативной интерпретации надписи, поскольку она пестрит сокращениями. Есть небольшая вероятность того, что римский ветеран умер в 44 года, а не прослужил столько лет в армии.

Что касается самого надгробия, то оно было изготовлено из высококачественного мрамора. Сохранилось пять строчек текста. Судя по ним, похороненный в Альмусе римский ветеран действительно был уважаемым человеком. Он имел титул знаменосца - воина, которому было поручено носить штандарт с портретом императора. Это была почетная миссия, которую доверяли только самым выдающимся солдатам.

Также установлено, что этот легионер командовал декурией римской кавалерии. Кстати, в прошлом году в Альмусе при проведении раскопок были обнаружены остатки римских кавалерийских казарм, а в этом году был найден скелет лошади римского периода. Это указывает на то, что в крепости был размещен гарнизон кавалерии.

Римский город Альмус был построен на месте более древнего фракийского поселения Артанес, расположенного на берегу Дуная. Поначалу это был форпост, основанный примерно в 29 году нашей эры и состоявший из нескольких казарм. Первая крепость здесь была построена в начале II века нашей эры.

Она была перестроена в пятиугольную крепость и расширена в периоды правления императоров Диоклетиана (284-305 гг.) и Константина Великого (306-337 гг.). Следовательно, найденное археологами надгробие относится к периоду, когда здесь существовал лишь небольшой форпост.