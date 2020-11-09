Расшифрована "печальная история" на надгробии римского легионера

Новости

Российский фильм ужасов "Спутник" взял главный приз в Италии 17:31
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей 17:12
В Подмосковье водитель убил мужчину в дорожном конфликте 17:07
Pfizer и BioNTech объявили об успехе третьей фазы испытаний вакцины от COVID 16:44
Медведев призвал другие страны к жесткой совместной борьбе с экстремизмом 16:26
МЧС Москвы предупредило о сильном ветре 16:23
Участок метро между "Лефортово" и "Савеловская" достроят в 2022 году 16:17
Медведев: На 11% выросло число незаконных действий со средствами бюджета 16:09
В США испытали вакуумный поезд Hyperloop с пассажирами 16:09
Медведев: Криминогенная обстановка в России остается стабильной 15:43
Путин утвердил запрет для омбудсмена на зарубежные счета 15:42
Руперта Мердока хотят лишить монополии на СМИ в Австралии 15:30
Путин проведет саммит ШОС 15:28
Кремлевская елка пройдет без зрителей 15:25
До 20% кафе и ресторанов не пережили антиковидных ограничений 15:21
Путин утвердил запрет на зарубежные счета членам Совбеза РФ 15:18
Фото: Пугачева с Галкиным приехали на закрытые похороны Жванецкого 15:14
Дмитрий Кобылкин перейдет на работу в "Единую Россию" 15:11
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов 15:05
Попова указала на заболеваемость COVID в регионах, не соблюдающих ограничения 15:03
Стал известен сюжет фильма "Доктор Стрэндж 2" 15:02
На портале госуслуг запустили сервис для обращений медиков 14:58
Мишустин пообещал выплаты до конца года медикам за борьбу с коронавирусом 14:55
Комитет Госдумы одобрил кандидатуры вице-премьера и министра энергетики 14:51
Кандидат в главы Минстроя получил одобрение от думских комитетов 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 16:28
Рубрика: Общество

Расшифрована "печальная история" на надгробии римского легионера

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Болгарии археологи расшифровали древнюю надпись, выгравированную на надгробии могилы римского легионера. Это оказалась биографическая запись, которую, вероятно, выполнил освобожденный раб.

Фото: iStock
В Турции охотники за сокровищами нашли "саркофаг с Медузой Горгоной"

Об открытии рассказывает Archaeology in Bulgaria. Биографическая надпись на надгробном камне была обнаружена при проведении раскопок на археологическом участке Альмус в северо-западном болгарском городе Лом.

Фрагмент надгробия был найден в сентябре 2020 года. По предварительным оценкам, надпись была выполнена во второй половине I века. Если датировка будет подтверждена, то указанный текст автоматически будет признан самой ранней римской надписью, когда-либо найденной на северо-западе Болгарии.

Ведущий автор исследования, археолог Валерий Стоичков из Исторического музея Лома, перевод текста назвал "печальной историей" римского легионера. Согласно его версии расшифровки, в могиле был погребен уважаемый военный ветеран, который прослужил в общей сложности 44 года в римской армии. Обычный срок военной службы в Римской империи составлял 25 лет.

Ученый считает, что легионер был похоронен своим рабом, поскольку у него не было семьи и наследников. Имя этого вольноотпущенного человека упоминается в древнем тексте. Скорее всего, по мнению болгарских исследователей, римский ветеран оставил все свое имущество освобожденному рабу. А тот установил надгробие в благодарность за свободу и наследство.

Впрочем, ученые пока не отказались и от альтернативной интерпретации надписи, поскольку она пестрит сокращениями. Есть небольшая вероятность того, что римский ветеран умер в 44 года, а не прослужил столько лет в армии.

Фото: AMNA/ Greek Ministry of Culture
Археологи нашли город пиратов Эгейского моря

Что касается самого надгробия, то оно было изготовлено из высококачественного мрамора. Сохранилось пять строчек текста. Судя по ним, похороненный в Альмусе римский ветеран действительно был уважаемым человеком. Он имел титул знаменосца - воина, которому было поручено носить штандарт с портретом императора. Это была почетная миссия, которую доверяли только самым выдающимся солдатам.

Также установлено, что этот легионер командовал декурией римской кавалерии. Кстати, в прошлом году в Альмусе при проведении раскопок были обнаружены остатки римских кавалерийских казарм, а в этом году был найден скелет лошади римского периода. Это указывает на то, что в крепости был размещен гарнизон кавалерии.

Римский город Альмус был построен на месте более древнего фракийского поселения Артанес, расположенного на берегу Дуная. Поначалу это был форпост, основанный примерно в 29 году нашей эры и состоявший из нескольких казарм. Первая крепость здесь была построена в начале II века нашей эры.

Она была перестроена в пятиугольную крепость и расширена в периоды правления императоров Диоклетиана (284-305 гг.) и Константина Великого (306-337 гг.). Следовательно, найденное археологами надгробие относится к периоду, когда здесь существовал лишь небольшой форпост.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Кадровые перестановки в правительстве. Главное
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей
Кремль разъяснил позицию по поздравлению избранного президента США
Pfizer и BioNTech объявили об успехе третьей фазы испытаний вакцины от COVID
Путин подписал закон о Конституционном суде
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно