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09.11.2020 17:45
Рубрика: Культура

Назад в будущее": как уроки истории помогут заработать на "МИРе"

Телеканал "МИР" отправляется в путешествие со всеми остановками: от мезозойской эры до далекого будущего. Какие события звезды вспомнят по урокам истории, а какие - по урокам жизни? Насколько хорошая память у наших участников и смогут ли они с ее помощью заработать? Ответы на эти и многие другие вопросы зрители узнают вместе с Виктором Логиновым в новом шоу "Назад в будущее".

С понедельника по четверг в эфире телеканала "МИР" любимые артисты кино и шоу-бизнеса предстают в новом амплуа - экспертов по историческим эпохам. Ответить на вопросы им помогут логика, эрудиция и находчивость. Первыми конвертировать воспоминания в деньги пытаются братья Запашные, братья Сафроновы, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова, Михаил Гребенщиков, Дмитрий Кожома, Прохор Шаляпин, Юлия Михальчик, Никита Малинин, Жанна Эппле, Ирина Салтыкова, Сергей Писаренко, Елена Борщева, Нонна Гришаева.

"Абсолютное большинство людей из стран Содружества очень любят вспоминать советские годы, более того, сегодня в соцсетях наблюдается тренд на ностальгию по СССР даже у того поколения, которое родилось уже после его развала. Поэтому в новой исторической викторине "МИРа" больший акцент, конечно же, будет сделан на недавнее прошлое, общее для наших зрителей во всех странах СНГ", - рассказал генеральный продюсер МТРК "Мир" Павел Корчагин.

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