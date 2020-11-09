Названы лучшие хоккеисты Кубка Карьяла

Новости

ЕС ввел пошлины на товары из США на 4 млрд долларов 20:27
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении 19:56
Путин поручил утвердить новую стратегию развития лесного комплекса 19:50
Путин поручил запустить информсистему по лесу 19:44
ЛДПР планирует поддержать не всех кандидатов в члены кабмина 19:33
Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" поступит в продажу во вторник 19:22
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19 19:22
СК возбудил дело о геноциде после раскопок расстрельных ям в Миллерово 19:22
В Подмосковье мужчина и женщина погибли в сауне 19:19
Минск адресовал польской стороне придерживаться международных обязательств 19:04
"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин 18:47
Арестован водитель, пьяным сбивший насмерть молодую пару на "зебре" 18:36
Зеленский заболел COVID-19 18:28
Черчесов не общался с Дзюбой после появления скандального видео 18:25
Варшава ратифицировала соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США 18:11
В Петербурге умер последний Герой СССР, получивший звание в годы войны 18:00
КПРФ воздержится от голосования по кандидатурам в кабмин 17:59
Российский фильм ужасов "Спутник" взял главный приз в Италии 17:31
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей 17:12
В Подмосковье водитель убил мужчину в дорожном конфликте 17:07
Pfizer и BioNTech объявили об успехе третьей фазы испытаний вакцины от COVID 16:44
Медведев призвал другие страны к жесткой совместной борьбе с экстремизмом 16:26
МЧС Москвы предупредило о сильном ветре 16:23
Участок метро между "Лефортово" и "Савеловская" достроят в 2022 году 16:17
Медведев: На 11% выросло число незаконных действий со средствами бюджета 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады МГИМО и "Российской газеты"
Начался новый сезон олимпиады МГИМО и "Российской газеты"
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 19:18
Рубрика: Спорт

Наших отметили

Названы лучшие хоккеисты Кубка Карьяла
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
Вратарь сборной России Ярослав Аскаров и форвард Родион Амиров признаны лучшими хоккеистами первого этапа Евротура - Кубка Карьяла, который завершился в Хельсинки.

Россияне, выступавшие молодежным составом, выиграли турнир, одержав победы во всех трех матчах.

Овечкин намерен завершить карьеру в "Динамо"

Лучшим голкипером, по мнению организаторов, стал Аскаров. Сильнейшим форвардом признали Амирова, защитником - чеха Филипа Гронека. К слову, Амиров установил рекорд российской сборной. До него только три хоккеиста смогли забросить шайбы в первых двух поединках на Евротуре: Александр Попов, Павел Порядин и Роман Любимов. Все они на тот момент были старше Амирова, которому исполнилось 19 лет 1 месяц и шесть дней.

Добавим, что на этот раз организаторы турнира не стали называть символическую сборную, в которую включаются вратарь и пять полевых игроков.

Спорт Хоккей Евротур

Главное сегодня

Мишустин назначил временных руководителей трех министерств
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19
Путин подписал закон о Конституционном суде
Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство