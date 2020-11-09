Названы лучшие хоккеисты Кубка Карьяла

Вратарь сборной России Ярослав Аскаров и форвард Родион Амиров признаны лучшими хоккеистами первого этапа Евротура - Кубка Карьяла, который завершился в Хельсинки.

Россияне, выступавшие молодежным составом, выиграли турнир, одержав победы во всех трех матчах.

Лучшим голкипером, по мнению организаторов, стал Аскаров. Сильнейшим форвардом признали Амирова, защитником - чеха Филипа Гронека. К слову, Амиров установил рекорд российской сборной. До него только три хоккеиста смогли забросить шайбы в первых двух поединках на Евротуре: Александр Попов, Павел Порядин и Роман Любимов. Все они на тот момент были старше Амирова, которому исполнилось 19 лет 1 месяц и шесть дней.

Добавим, что на этот раз организаторы турнира не стали называть символическую сборную, в которую включаются вратарь и пять полевых игроков.