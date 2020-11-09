Названы пять продуктов для улучшения работы мозга и памяти

Исследования показали, что регулярное употребление ряда продуктов оказывают благотворное воздействие на нервные клетки человека и передачу сигналов между ними. При правильном питании улучшается работа мозга и укрепляется память.

На первом месте по эффективности оказалась жирная рыба из северных морей - сельдь, скумбрия, палтус, камбала, кета, нерка. Все они оказались богаты ненасыщенными жирными кислотами Омега 3. Медики рекомендуют употреблять такую рыбу два раза в неделю.

- Эти кислоты очень важны для нашего мозга, но самим организмом из других веществ не вырабатываются. А значит, поступить могут только с пищей. Как показали исследования, Омега-3 ускоряет регенерацию нейронов и препятствует окислению, разрушению клеток, снижает хроническое воспаление в центральной нервной системе, - заявила KP.RU исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Зинаида Медведева.

Для укрепления памяти советуют также употреблять льняное масло холодного отжима, в 100 граммах которого имеется около 70 процентов полиненасыщенных жирных кислот. Цельнозерновая мука содержит куда больше клетчатки по сравнению с обычной, а клетчатка, в свою очередь, дает дополнительное топливо для микробиоты кишечника, который синтезирует массу биоактивных веществ для мозга.

Яичный желток содержит вещество: холин. Этот элемент по своему действию похож на действие витаминов группы В, которые повышают скорость передачи импульсов от одних нервных клеток к другим.

Горький шоколад также полезен для умственной деятельности, поскольку глюкоза - главный источник энергии для клеток мозга. Антиоксиданты, которыми богаты какао-бобы, борются с так называемыми свободными радикалами, которые отрицательно влияют на мозг.