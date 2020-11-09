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Специалисты рассказали, что делать, если смартфон не заряжается

Текст:   Антон Благовещенский
09.11.2020,  
13:34
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В какой-то момент, спустя год или два после начала использования, смартфон может начать демонстрировать признаки старения - в частности, откажется заряжаться. Издание Business Insider назвало семь способов вернуть аппарату былую функциональность.

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Итак, как исправить Android-смартфон, который не заряжается (iPhone это тоже может касаться)?

1. Попробуйте подключить сетевой адаптер в другую розетку. Просто чтобы убедиться, что проблема не в ней.

2. Изучите зарядный кабель на предмет потертостей и повреждений. Убедитесь, что в щелях разъемов нет мелкого мусора. Попробуйте использовать другой кабель.

3. Проверьте сетевой адаптер. Потрясите его - внутри не должно ничего звенеть. Ножки не должны быть погнуты, в разъеме для подключения кабеля - не может быть мусора. Попробуйте использовать другой адаптер или подключить кабель к компьютеру.

4. Осмотрите зарядный порт самого смартфона. Очень часто там накапливаются пыль и крошки - их нужно аккуратно "выдуть" оттуда.

5. Перезагрузите аппарат. Возможно, в памяти "застряли" тяжелые приложения, которые разряжают смартфон быстрее, чем он заряжается.

6. Попробуйте откатить прошивку на прежнюю версию. Это должен делать умелый пользователь. Если не получится сделать это, нужно дождаться выхода программного обновления, которое устранит ошибку (если дело было в ней).

7. Наконец, самый радикальный способ - замена батареи. К нему необходимо прибегать, когда все остальные пункты не сработали. Если аппарат не очень старый, то в продаже должно быть достаточно оригинальных аккумуляторов для него.

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