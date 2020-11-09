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09.11.2020 11:52
Рубрика: В мире

Не менее 27 человек пострадали при разгоне акции протеста в Тбилиси

Текст: Юрий Когалов

Как минимум 27 человек пострадали в воскресенье при разгоне акции протеста у здания Центральной избирательной комиссии в Тбилиси. Об этом сообщил замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе.

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По его словам, которые приводятся на сайте МВД страны, различного рода травмы получили 14 стражей порядка, три представителя СМИ и около десятка протестующих, 19 человек задержали. Части пострадавших первую помощь оказали на месте, других отправили в больницы.

Он напомнил, что правоохранительные органы были вынуждены применить водометы для разгона участников акции протеста после того, как те начали забрасывать стражей порядка камнями и повредили полицейскую технику.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция не признала результаты голосования. Ее представители вышли на улицы и стали требовать отставки главы ЦИК Тамары Жвания и проведения новых парламентских выборов.

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