Не менее 27 человек пострадали при разгоне акции протеста в Тбилиси

Как минимум 27 человек пострадали в воскресенье при разгоне акции протеста у здания Центральной избирательной комиссии в Тбилиси. Об этом сообщил замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе.

По его словам, которые приводятся на сайте МВД страны, различного рода травмы получили 14 стражей порядка, три представителя СМИ и около десятка протестующих, 19 человек задержали. Части пострадавших первую помощь оказали на месте, других отправили в больницы.

Он напомнил, что правоохранительные органы были вынуждены применить водометы для разгона участников акции протеста после того, как те начали забрасывать стражей порядка камнями и повредили полицейскую технику.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция не признала результаты голосования. Ее представители вышли на улицы и стали требовать отставки главы ЦИК Тамары Жвания и проведения новых парламентских выборов.