Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий круг лиц, чьи ДНК будут в обязательном порядке заноситься в специальную базу полиции. Правоохранители начнут собирать ДНК у всех подследственных. Оставит свой генетический след в полицейских картотеках и любой гражданин, отправленный в кутузку отбывать административный арест, так называемые 15 суток.

Нетрудно предположить, что инициатива вызовет жаркие споры, особенно среди правозащитников. Фактически получается, что человек, попавший под подозрение, автоматически оставит в полиции на память свои гены. Завтра дело может быть закрыто или суд вынесет оправдательный приговор, но личный код ДНК гражданина останется в секретных папках спецслужб.

"Расширение круга лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, представляется неоправданным", - полагает советник Федеральной палаты адвокатов России Евгений Рубинштейн. По его словам, неограниченный доступ к базе ДНК может повлечь за собой как злоупотребления в правоохранительной деятельности, так и раскрытие персональных данных.

В свою очередь, адвокат Виолетта Волкова сравнивает ДНК со сбором отпечатков пальцев. "При этом, на мой взгляд, нарушения прав лиц не происходит. Если снятие отпечатков пальцев - это узаконенный процессуальный элемент, таким же процессуальным элементом станет и отбор ДНК", - полагает она.

"Более 100 лет в сыскном деле применяется фотографирование задержанных и дактилоскопия, - продолжает адвокат Сергей Колосовский. - Никого не смущает хранение и, в случае необходимости, использование фотографий граждан, в обязательном порядке изготовленных при выдаче паспорта".

В прошлом году 92,8 тысячи исследований ДНК способствовали раскрытию преступлений

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что геномная регистрация, которая уже сейчас проводится, правда, в ограниченных рамках, помогает правоохранительным органам раскрывать старые преступления.

"Современные методы позволяют проводить геномную регистрацию даже при минимальном количестве биологического материала, с высокой точностью и в достаточно короткие сроки. Зарубежный опыт показывает, что базы ДНК начинают эффективно функционировать при условии содержания в них геномной информации не менее 1 процента от общей численности населения страны", - отметил он.

В России по состоянию на 1 января 2020 года в федеральной базе геномной информации содержатся сведения о ДНК 0,6 процента от общей численности населения страны. Это 965,3 тысячи объектов учета.